Эксперт спрогнозировал поведение биткоина

Для биткоина (BTC) уровень в $30 тыс. является довольно важным. Вполне возможно, что рост курса 10 апреля является кульминацией тренда I квартала, и затем последует откат, считает эксперт Академии Garantex Семен Назарук. Об этом он рассказал «Известиям» 11 апреля.

Как отметил эксперт, по состоянию на 11 апреля рынок находится в стадии неопределенности. Он объяснил, что серьезное значение имеет отчет об инфляции США, который будет представлен 12 апреля. По его словам, это скорее всего будет определять направление движения индексов широкого рынка и крипторынка.

«Почти месяц биткоин стоял в боковике, из которого цена вчера вышла наверх с ликвидациями коротких позиций трейдеров ориентировочно на $75 млн. Для первой криптовалюты уровень в $30 тыс. является довольно важным. Это точка безубытка для многих трейдеров. Вполне возможно, вчерашний рост является кульминацией тренда I квартала, и мы увидим откат», — предположил Назарук.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что существует высокая вероятность падения стоимости биткоина, если в Соединенных Штатах Америки выйдут данные об инфляции выше прогноза.

Назарук обратил внимание, что BTC удвоился в цене с минимумов 2022 года за счет исторически низких запасов актива на криптобиржах и на новостях об увеличении баланса Федеральной резервной системы (ФРС) на $300 млрд для спасения банковского сектора. Как он объяснил, многие восприняли такое действие как продолжение количественного смягчения. Однако, по мнению эксперта, по факту оно этим не является, и, вероятно, в ближайшее время баланс ФРС сократится.

«Инфляция сейчас заботит всех, так как от ее значения будет зависеть политика ФРС и будут формироваться экономические условия. Недавнее неожиданное заявление ОПЕК+ о снижении добычи нефти не добавляет оптимизма борцам с инфляцией, и рынок всё еще ждет рецессию, которая никак не наступит,либо проходит в мягкой форме», — отметил Назарук.

По его словам, рынок закладывает почти 70% вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пункта на ближайшем заседании в мае и высоко оценивает шансы ее закрепления на 500 пунктах на июньском заседании.

«Можно отметить высокий открытый интерес по опционам на индекс волатильности VIX с датой экспирации в июне и страйком в 30 пунктов по индексу, что говорит об опасениях участников рынка насчет положения дел к лету. Сейчас индекс находится на отметке в 18,73», — добавил эксперт.

Также он отметил неоднозначные экономические перспективы для США.

«В целом макропоказатели свидетельствуют о неоднозначных экономических перспективах для США, главное — инвесторы видят тренд на снижение инфляции и плавное замедление экономики, что дает надежду на возобновление мягкой монетарной политики и позитива для рынка цифровых активов», — сказал эксперт.

Кроме того, Назарук напомнил о халвинге (двукратное сокращение награды для майнеров за добытый блок. — Ред.) биткоина в 2024 году, который разгоняет ценообразование.

«Накопление актива крупными участниками рынка уже происходит с конца 2022 года», —уточнил он.

Курс биткоина превысил $30,2 тыс. впервые с июня 2022-го. За день, с 10 по 11 апреля, монета подорожала почти на 2 тыс., или на 7%.

Согласно данным сайта CoinDesk, на 19:45 мск 11 апреля биткоин достиг $30 207.