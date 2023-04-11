Стоимость биткоина превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года

Стоимость биткоина (BTC) 11 апреля превысила $30 тыс. впервые с 10 июня 2022 года. Соответствующая информация следует из данных площадки CoinDesk.

Стоимость биткойна на 5:00 мск выросла более чем на 5%, составив $30,194 тыс. Позднее показатель ускорил рост до уровня в $30,347 тыс. (+7,15%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $30 тыс. 10 июня 2022 года.

Накануне стоимость биткоина превысила $29 тыс. впервые с июня 2022 года. На пике цена криптовалюты доходила до $29 284,3, после чего опустилась вниз, оставаясь при этом выше уровня $29 тыс. В начале 2023 года курс биткоина находился на уровне $16,5 тыс.

Ранее, 3 апреля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что за I квартал 2023 года биткоин подорожал к доллару на 72%, до $28 465. По его словам, росту котировок способствовало снятие Китаем коронавирусных ограничений, из-за чего повысился спрос на рискованные активы. Также имеет значение замедление инфляции в США.

14 марта партнер Capital Lab Евгений Шатов объяснил «Известиям», что курс биткоина заметно вырос на фоне новостей о запуске в США государственной программы, цель которой — предоставить местным банкам доступ к ликвидности для покрытия обязательств по депозитам.