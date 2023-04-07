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Эксперт назвал последствия решения ОПЕК+ для рынка нефти и для США

Эксперт Журавлев: в ближайшие месяцы стоит ожидать повышения цен на нефть до $85–90
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Фото: REUTERS/Lee Celano
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Сокращая добычу нефти, ОПЕК+ действует в рамках своих интересов, которые продиктованы не только экономическими факторами, считает гендиректор компании по созданию технологий для нефтегазовой отрасли «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлев. Об этом он рассказал «Известиям» 7 апреля.

«Скорее всего, нефтедобывающие страны чувствуют несправедливость своего положения технологических, финансовых и сырьевых колоний. В ситуации, когда экономики США и Европы замедляются, нефтяной рынок во многом зависит от потребления углеводородов в КНР», — добавил он.

По словам эксперта, рост цен будет зависеть, в первую очередь, от повышения процентных ставок в США и Европе, что продолжит сдерживать деловую активность. При этом решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти связано с их желанием поддержать цены на приемлемом уровне, объяснил он.

«Поэтому стоит ожидать повышения цен на черное золото до $85–90 в ближайшие несколько месяцев», — отметил Журавлев.

Кроме того, он добавил, что существует большой риск повышения цен на бензин в Соединенных Штатах Америки в пределах 10–15%.

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Говоря об отношениях между США и Саудовской Аравией, решившей уменьшить добычу, хотя еще в прошлом году Вашингтон призывал увеличить добычу, эксперт предположил, что в сложившейся ситуации американская сторона не пойдет на открытое ухудшение отношений с Эр-Риадом.

«Позиции США на Ближнем Востоке немного пошатнулись вследствие ухудшения экономики в Штатах, появления других интересов и точек роста потребления в лице Китая и Индии. Кроме этого, участие России в военных операциях в Сирии, налаживание связей соседей с Ираном демонстрирует возможность альтернативных путей развития в этом регионе, отличных от полного доминирования авторитета и армии США. Отказ Саудовской Аравии повысить уровень добычи в угоду интересов США дает понять, что у США остается всё меньше союзников, готовых на благотворительность в ущерб своим интересам», — заключил Журавлев.

2 апреля несколько стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца этого года. Так, Саудовская Аравия снизит производство на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), ОАЭ — на 144 тыс. б/с, Ирак — на 211 тыс. б/с, Кувейт — на 128 тыс. б/с, Оман — на 40 тыс. б/с, Алжир — на 48 тыс. б/с, Казахстан — на 78 тыс. б/с. Россия, в свою очередь, продлила действующее решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с до конца 2023 года.

3 апреля сообщалось что Совет национальной безопасности США считает такое решение стран — членов ОПЕК+ неэффективным на фоне нестабильной ситуации на энергетическом рынке. The Wall Street Journal опубликовала материал с соответствующим заявлением совета.

В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вызывает сожаление.

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