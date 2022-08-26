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Глава бурильной компании рассказал о мольбах Байдена к Эр-Рияду увеличить добычу нефти

Forbes: Байден умолял власти Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Отказ Саудовской Аравии прислушаться к просьбам президента США Джо Байдена увеличить добычу нефти свидетельствует о большей близости Эр-Рияда к Москве, чем к Вашингтону. Так считает гендиректор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт.

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«Ни для кого не секрет, что Байден хочет, чтобы цены на нефть, главный катализатор инфляции, упали к промежуточным выборам в ноябре. Президент не раз умолял Саудовскую Аравию помочь и нарастить поставки — причем последний раз в середине июля во время визита в Эр-Рияд. Однако лидеры Саудовской Аравии мольбам Байдена не вняли», — написал он 24 августа в колонке для журнала Forbes.

По словам эксперта, в Эр-Рияде негативно отнеслись к попыткам Вашингтона заключить ядерную сделку с Ираном. Он уточнил, что тогда региональный соперник саудитов получит возможность продавать нефть и улучшить свое экономическое положение.

Именно попытки Байдена добиться своих политических целей за счет нормализации отношений с Тегераном стали причиной недавних заявлений Эр-Рияда о возможном сокращении добычи черного золота, пояснил нефтяник.

«Это также подтверждает, что Саудовская Аравия по-прежнему остается более близка к России на мировой арене, чем к США», — пришел к выводу Эберхарт.

Ранее, 8 августа, газета Advance написала, что Байден «получил унизительную пощечину» от Саудовской Аравии. Так она охарактеризовала окончательное решение Организации стран — экспортеров нефти в расширенном формате (ОПЕК+), где основным игроком является Эр-Рияд, увеличить добычу нефти всего на 100 тыс. баррелей в день. Отмечалось, что эта цифра миниатюрная.

До этого, 22 июля, издание Al Quds Al Arabi сообщило, что американский лидер не смог получить обещание Саудовской Аравии и других членов ОПЕК об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного санкциями западных стран против России.

Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток 16 июля.

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