Спрос на предложение: Путин указал на дисбаланс рынка недвижимости

Власти должны поддерживать спрос населения на недвижимость, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 11 апреля. По словам президента России, сейчас на рынке жилья возникают «определенные дисбалансы» — происходит так называемое затоваривание, что может привести к сокращению объемов строительства . Для решения проблемы глава государства предложил обсудить дополнительные меры поддержки отрасли. Он также затронул тему безработицы и сложности, с которыми столкнулся в последнее время лесопромышленный комплекс.

Изменение прогнозов

Президент РФ провел объемное совещание по экономике 11 апреля в формате видеоконференции. В нем, в частности, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно и первый вице-премьер Андрей Белоусов . В трансляцию попало только вступительное слово Владимира Путина — оставшаяся часть мероприятия прошла в закрытом режиме.

Глава государства оценил основные экономические показатели, которыми он в целом доволен. В частности, нефтегазовые поступления в бюджет к концу II квартала будут увеличиваться в условиях роста мировых цен. Инфляция в РФ по итогам апреля, наоборот, может опуститься ниже 3%. При этом президент призвал внимательно следить за этим процессом: избыточное понижение может негативно повлиять на экономическую активность — например, на планы бизнеса расширять производство и создавать рабочие места.

«С точки зрения интересов граждан низкая инфляция, конечно же, — это вещь весьма положительная, поскольку ведет к повышению реальных доходов, реальных заработных плат, — заявил Владимир Путин. — Это, конечно, положительный фактор, но нужно на этот фактор смотреть со всех точек зрения. Нужно учитывать все факторы, которые влияют на потребительские цены, в том числе курс рубля, состояние валютного рынка, движение капиталов».

На прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что годовая инфляция в России после снижения в марте – апреле ниже таргета в 4% начнет постепенно расти в мае – июне. При этом прогноз на конец 2023 года в 5–7% пока не меняется.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

По словам президента, сейчас есть основания полагать, что экономическая активность в стране будет и дальше повышаться.

«На это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности. В марте он достиг 56,8 пункта, что является третьим значением за всю историю и прямо говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса , его позитивном настрое», — добавил глава государства.

Экономическая динамика отражается и на бюджетных показателях. За I квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей. «Это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая», — уточнил Владимир Путин.

Кроме того, в стране фиксируется рост погрузки на железной дороге. Если в марте этот показатель составлял около 2%, то в начале апреля он уже достиг 3,6% , сообщил президент. Причем рост отмечается как по внутренним, так и по экспортным перевозкам.

На фоне позитивных тенденций правительство при пересмотре социально-экономического прогноза «значительно улучшило» ожидания по динамике ВВП в 2023 году. Этот показатель по итогам апреля «существенно прибавит в реальном выражении», заверил глава государства.

В сентябре 2022-го Минэкономразвития прогнозировало снижение ВВП в текущем году на 0,8%. Теперь ведомство ждет роста российской экономики.

Дисбаланс на рынке

Вместе с тем Владимир Путин указал на то, что внешние факторы риска для экономики РФ никуда не делись, поэтому не стоит расслабляться и пускать ситуацию на самотек. Также он заметил, что в некоторых отраслях, например в лесоперерабатывающем комплексе, ситуация «остается непростой».

Лесопромышленный комплекс действительно показал спад по ряду подотраслей, сказал «Известиям» директор Рослесинфорга Павел Чащин. Но, по его словам, вопреки экономическим сложностям в целом этот сектор сумел пройти минувший год гораздо лучше ожидаемого.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Экспортные показатели 2023-го свидетельствуют о том, что наши главные зарубежные партнеры — Турция, Китай и Узбекистан — наращивают поставки. Оценивая последствия ухода иностранцев из российского леспрома, мы не видим больших проблем в отрасли из-за смены собственников, — заметил Павел Чащин.

Для повышения эффективности и доходности лесопромышленного комплекса необходимо определить объективную рыночную цену ресурсов, добавил директор Рослесинфорга. Сейчас это, по его словам, одна из основных задач лесоустройства.

Во время совещания особое внимание президент уделил строительной отрасли. В прошлом году российские девелоперы вышли на рекордные объемы ввода жилья, «однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки» , подчеркнул президент.

В этих условиях Владимир Путин призвал правительство обеспечить устойчивое развитие сектора, прежде всего с помощью поддержки спроса на недвижимость. В пример он привел специальные ипотечные программы, благодаря которым с начала года уже 132,5 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. «Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Затронул глава государства и тему безработицы, показатель которой, по данным Росстата, составляет 3,5%. По словам президента, на фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников. Тем не менее с учетом исторически минимальной безработицы «по многим направлениям просто не хватает рабочих рук». Президент призвал использовать потенциал регионов.