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Митрополит УПЦ обратился в полицию из-за попытки захвата собора в Каменце-Подольском
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Митрополит УПЦ обратился в полицию из-за попытки захвата собора в Каменце-Подольском

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Фото: news.church.ua
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Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор обратился в полицию в связи с попыткой захвата кафедрального собора Александра Невского в Каменце-Подольском. Об этом 11 апреля сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Иерарх заявил, что с 8 апреля 2023 года группа неизвестных силой пытается заставить религиозную общину кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ) перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ).

«С этой целью на территории собора неизвестными лицами проводятся митинги с использованием национального флага, громкоговорителей. Они сопровождаются разными лозунгами, в том числе и оскорбляющими нашу общину. В результате таких незаконных действий осуществляются препятствия проведению богослужений, делается невозможным реализация прихожанами собора церковных обрядов», — заявил митрополит Феодор.

По его словам, захватить собор пытались около 500 человек. Он отметил, что им помешали члены общины, защитившие храм от проникновения.

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10 апреля сообщалось о штурме церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии УПЦ в Каменце-Подольском. По данным СПЖ, такую попытку предприняли подростки, которыми руководили несколько кураторов. Полиция при этом не вмешивалась.

Днем ранее противники УПЦ предприняли попытку захвата собора Александра Невского. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки. Внутри собора продолжались богослужения.

Ранее, 5 апреля, сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения. На территорию кафедрального собора зашли около 50 человек, заблокировали вход на территорию и в храм.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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