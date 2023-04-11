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Гендиректор «Зенита» опроверг информацию об интересе клуба к ряду игроков РПЛ

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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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Слухи об интересе «Зенита» к ряду футболистов из команд Российской премьер-лиги (РПЛ) — дезинформация, заявил 11 апреля «РИА Новости» генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее в этот же день источник сайта «Чемпионата» сообщил, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием футболистов Сергея Пиняева и Константина Тюкавина этим летом в случае ухода из команды бразильских игроков Малкома и Клаудиньо.

Кроме того, в этом списке фигурируют и другие футболисты, в их числе Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Игорь Дивеев и другие.

«Данные об интересе к указанным футболистам — это дезинформация», — заверил Медведев.

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«Зенит» 9 апреля со счетом 2:1 обыграл московский «Локомотив» в ходе выездного матча 22-го тура Российской премьер-лиги.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 54 очка, ближайший преследователь — ФК «Ростов» — у него 45 очков.

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