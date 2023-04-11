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«Зенит» может купить Пиняева и Тюкавина в случае ухода легионеров

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Петербургский «Зенит» рассматаривает вариант с подписанием футболистов Сергея Пиняева и Константина Тюкавина этим летом в случае ухода из команды бразильских игроков Малкома и Клаудиньо. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил источник «Чемпионата».

«Тюкавин не очень доволен своим положением в «Динамо», так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же «Зенит» может забрать за фиксированную сумму отступных», — сказал источник.

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Накануне, 10 апреля, тренер «Зенита» Вильям де Оливейра, комментируя информацию испанских СМИ о возможном уходе из команды нападающего Малкома и других легионеров в летнее трансферное окно, заявив, что бразильские игроки не хотят покидать российский клуб, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 9 апреля, «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 2:1 в ходе выездного матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

1 апреля «Зенит» также обыграл екатеринбургский «Урал» в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

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