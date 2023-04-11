Реклама
Прямой эфир
Мир
В Общественной палате указали на потерю США влияния на Востоке
Общество
ГД приняла закон об отнесении новых регионов России к московской часовой зоне
Экономика
МИД Венгрии сообщил о продлении договора с «Газпромом» о поставках газа
Мир
Верховная рада запретила продажу фейерверков гражданским лицам
Экономика
Доля доллара в международных валютных резервах упала до минимума за 27 лет
Политика
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Схема движения транспорта изменится на Пасху в Москве
Экономика
Аналитики назвали ослабление рубля временным
Экономика
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Экономика
СМИ сообщили о первых поставках топлива из РФ в Иран по железной дороге
Происшествия
Более 20 полицейских из Ростова заподозрили в создании преступной группы
Мир
В ДНР заявили о большом количестве сдающихся в плен солдат ВСУ в районе Авдеевки
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

В Совфеде объяснили принятие закона об ужесточении продажи вейпов

Котивиди: принятие закона об ужесточении продажи вейпов — забота о здоровье молодежи
0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала во вторник, 11 апреля, принятие Госдумой (ГД) закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

«Мы обязаны срочно пересмотреть свое отношение к здоровью наших детей и молодежи», — сказала она в беседе с RT.

Сенатор подчеркнула, что электронные сигареты ведут к депрессии, нарушениям центральной нервной системы, задержке в умственном и физическом развитии, а также повышают риски развития онкологических заболеваний и ухудшают функционирование щитовидной железы.

Дымным делом: маркетплейсам ужесточат наказание за продажу сигарет
Какие штрафы грозят агрегаторам и почему проблема до сих пор не решена

Ранее в этот день ГД приняла на пленарном заседании во втором и третьих чтениях закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним.

Проект закона был внесен в базу 7 апреля. Он коснется запрета любых видов торговли, включая розничную и дистанционную, касающихся продажи устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Таким образом, вейпы будет невозможно собрать из составных частей.

Указывается, что никотинсодержащяя продукция, в которой содержатся ароматизаторы и добавки, усиливающих никотиновую зависимость, также запрещены к обращению на рынке, передает НСН. Отмечается, что такие товары увеличивают привлекательность у несовершеннолетних для их покупки.

Под рестрикции также попали любые скидки, «выгодные предложения», открытая выкладка подобной продукции, действующие на подростков по такому же принципу.

Также на никотинсодержащую продукцию будет зафиксирована минимальная цена.

Для ограничения доступа детей к контенту, где содержится демонстрация вейпов и прочей похожей продукции, в закон «О рекламе» будут вноситься соответствующие поправки.

В нижней палате парламента готовят поправки в КоАП и уголовное законодательство, чтобы предусмотреть санкции для тех, кто будет нарушать нормы нового закона, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день стало известно, что Роспотребнадзор концептуально поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023