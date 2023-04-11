В Совфеде объяснили принятие закона об ужесточении продажи вейпов

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала во вторник, 11 апреля, принятие Госдумой (ГД) закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

«Мы обязаны срочно пересмотреть свое отношение к здоровью наших детей и молодежи», — сказала она в беседе с RT.

Сенатор подчеркнула, что электронные сигареты ведут к депрессии, нарушениям центральной нервной системы, задержке в умственном и физическом развитии, а также повышают риски развития онкологических заболеваний и ухудшают функционирование щитовидной железы.

Ранее в этот день ГД приняла на пленарном заседании во втором и третьих чтениях закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним.

Проект закона был внесен в базу 7 апреля. Он коснется запрета любых видов торговли, включая розничную и дистанционную, касающихся продажи устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Таким образом, вейпы будет невозможно собрать из составных частей.

Указывается, что никотинсодержащяя продукция, в которой содержатся ароматизаторы и добавки, усиливающих никотиновую зависимость, также запрещены к обращению на рынке, передает НСН. Отмечается, что такие товары увеличивают привлекательность у несовершеннолетних для их покупки.

Под рестрикции также попали любые скидки, «выгодные предложения», открытая выкладка подобной продукции, действующие на подростков по такому же принципу.

Также на никотинсодержащую продукцию будет зафиксирована минимальная цена.

Для ограничения доступа детей к контенту, где содержится демонстрация вейпов и прочей похожей продукции, в закон «О рекламе» будут вноситься соответствующие поправки.

В нижней палате парламента готовят поправки в КоАП и уголовное законодательство, чтобы предусмотреть санкции для тех, кто будет нарушать нормы нового закона, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день стало известно, что Роспотребнадзор концептуально поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов.