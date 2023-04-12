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Встречный риск: Минэк назвал главные вызовы для экономики России

Как власти планируют реагировать на внешние и внутренние шоки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российская экономика сохранила устойчивость в кризисном 2022 году, однако в дальнейшем главными рисками для нее станут мировая рецессия и дефицит кадров. Об этом заявил министр Максим Решетников на научной конференции «Ломоносовские чтения – 2023» в МГУ. Он подчеркнул: в прошлом году ситуацию удалось стабилизировать за счет запаса прочности и эффективных мер поддержки. А главными источниками дальнейшего роста будут потребительский спрос и инвестиции. По словам экспертов, для минимизации рисков следует увеличивать финансирование образования и науки, а также выстраивать открытую экономику.

Угрозы бывают разные

Российская экономика сохранила устойчивость в кризис, заявил глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на научной конференции «Ломоносовские чтения – 2023» в МГУ. Он назвал три фактора, которые поддержали страну в этот период: предпринимательская инициатива, запас макроэкономической прочности (в том числе возможность использования средств Фонда национального благосостояния) и меры поддержки правительства и ЦБ. Среди них — снижение административной и налоговой нагрузки на бизнес, долгосрочные программы по импортозамещению и технологическому суверенитету.

Главным источником роста в Минэке видят потребительский спрос — он будет увеличиваться за счет снижения инфляции и восстановления кредитования. Также экономику поддержат инвестиции — как государственные, которые уже значительно выросли в 2023 году, так и частные. Максим Решетников также отметил, что государство готово взять на себя часть рисков инвесторов — через механизм поручительств институтов развития, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, фабрику проектного финансирования.

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Среди других задач министр назвал укрепление рыночных институтов, сохранение эффективности бюджетных расходов, в том числе инвестиционных, снижение административных издержек для бизнеса на фоне внешнего давления и ориентация на сбалансированную тарифную политику.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Главной внешней угрозой Максим Решетников назвал рецессию в мировой экономике. Финансовые проблемы крупных американских и европейских банков и меры по их поддержке повышают вероятность такого сценария, отметил он. Однако министр считает, что на российский финансовый рынок в текущих условиях влияние этих факторов будет ограниченным.

— Сохраняются и риски ужесточения санкционного давления. Прежде всего вторичных санкций и давления на внешних партнеров. Тут выход один — формирование независимой инфраструктуры расчетов, — пояснил министр.

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Среди внутренних рисков главным Максим Решетников назвал дефицит на рынке труда.

— Мы должны максимально сконцентрировать усилия на повышении производительности труда, гибкости рынка и перераспределении рабочей силы между регионами и отраслями, — отметил он.

Максим Решетников добавил, что в этом году экономика будет развиваться более динамично, чем ранее ожидалось, а главными источниками ее роста станут потребительский спрос и инвестиции. По его словам, прогноз на 2023–2026 годы находится в финальной стадии разработки.

Министр также подчеркнул важность обсуждения экономических вызовов с экспертным сообществом, отметив, что подобные конференции выступают «сверкой часов».

Кадровый голод

Финансовые проблемы зарубежных банков не окажут сильного влияния на российский рынок, однако могут возникнуть технические проблемы, связанные с расчетами, отметила заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина.

Вместе с тем, если уровень экономической активности в развитых странах снизится, это может оказать незначительное воздействие на спрос, российский экспорт и объемы параллельного импорта, отметила она. Ольга Панина добавила, что для экономики продолжают быть актуальными такие риски, как сохраняющиеся технологические ограничения, слабость внешнего спроса и нехватка работников.

В 2022 году почти 80% компаний столкнулись с дефицитом линейного и массового персонала, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Также со стороны работодателей наблюдается высокий спрос на представителей рабочих специальностей — токарей, электриков, фрезеровщиков, инженеров и других.

город
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Пока не удалось в полной мере восполнить нехватку и IT-специалистов, отметил эксперт ЦСР Асхаб Индарбаев. Одним из факторов недостатка кадров на рынке труда он назвал уход ряда зарубежных компаний и при этом запуск новых фирм, что влечет за собой необходимость активного поиска и набора сотрудников.

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Главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина отметила, что по итогам I квартала наиболее сложная ситуация с нехваткой кадров наблюдается в сфере добычи сырья (0,5 резюме на одну вакансию), в рабочем персонале (одно резюме на вакансию), в медицине и строительстве (по 1,3 резюме на вакансию).

Если в прошлые годы решение проблемы дефицита на рынке труда было заботой HR-подразделений, то сейчас, в условиях существенного сокращения численности и исторически низких показателей безработицы, она уже становится большим вызовом для экономики, подытожила эксперт.

Проблему нехватки кадров нужно решать комплексно — увеличивать финансирование образования, здравоохранения, а также науки, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Кроме того, нужно увеличивать вложения в человеческий капитал, а также выстраивать открытую экономику.

По словам эксперта, хотя риски мировой рецессии важно учитывать, вероятность наступления этого сценария — не более 60%. И российские власти уже принимают меры для минимизации потенциальных последствий.

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