«Наша задача — до конца матча сохранить Яна в спокойном состоянии»

Ян Непомнящий в блестящем стиле выиграл вторую партию матча за мировую шахматную корону против Дин Лижэня. Соперник признал поражение уже на 30-м ходу. Счет стал 1,5:0,5 в пользу россиянина. Отличное начало встречи от российского претендента корреспондент «Известий» и «Спорт-Экспресса» обсудил с его тренером гроссмейстером Сергеем Кишневым. Этот выдающийся шахматный педагог сотрудничает с Непомнящим с 2013 года, подготовил его ко многим успешным турнирам. На чемпионском матче с Магнусом Карлсеном в Дубае-2021 Кишнева не было, но к противостоянию с Лижэнем он вернулся в команду Яна. И, кажется, это сильно помогает российскому гроссмейстеру.

— В первой партии у Яна тоже был «голевой момент». Он не расстроился, что упустил его и сыграл вничью?

— Нет, Ян не расстроился. Там был сложный выбор. Можно было выиграть пешку одним или другим способом. Ян много считал и решил под цейтнот соперника сыграть активно. Психологически это не ошибка. Так сложилось, что в конкретной партии это не принесло плодов. Это как в футболе: сколько нужно создать голевых моментов, чтобы реализовать хотя бы один? Мы же видим, что даже Месси может не забить, выйдя один на один, или промахнуться с пенальти. Мы все люди. Стратегия Яна была в целом правильная.

— Вторую партию Ян выиграл. Для него это было важно, с учетом того что до этого в чемпионских матчах (с учетом 11 партий против Магнуса Карлсена в Дубае-2021) он не выигрывал ни разу?

— Да, первая победа в двух матчах — это очень важно.

— Ян чувствует себя увереннее, чем в чемпионском матче двухлетней давности в Дубае? Он более раскрепощен?

— Безусловно. В Дубае он не справился с нагрузкой. Считал, что для победы над Магнусом надо сделать что-то невероятное, изменить буквально всё — дебютную подготовку, настрой, физическую подготовку. В Астану же Ян приехал уже большим спортсменом. За два года сильно повзрослел. Он понимает, что надо распределить силы на всю дистанцию, не тратить зря энергию, быть сфокусированным именно на тех вещах, которые нужны его организму.

— Тот факт, что матч проходит в Астане, на руку нашему гроссмейстеру?

— Это лучший вариант из тех, которые рассматривались ФИДЕ. В Аргентине было бы тяжелее. Речь не только про часовой пояс. Казахстан — реально братская страна. Отличная атмосфера, болельщики, повсюду русский язык. Мы чувствуем большую поддержку.

— Если говорить про исторический контекст, то не напоминает ли вам начало этого матча противостояние Крамника и Ананда в 2008 году?

— Каждый матч — это отдельная история. Всё по-разному. Если говорить про упомянутый матч в Бонне, то там не было такой мощной компьютеризации, как сейчас. Тогда Виши обошел Владимира именно в компьютерной подготовке. Индиец был блестяще готов. Сегодня позиция в дебюте напоминала меранский вариант, я тоже вспомнил матч 2008 года. Но в целом всё было по-другому.

— Вам не кажется, что китайский гроссмейстер явно не в своей тарелке? Переезд из отеля, растерянность на пресс-конференциях, обдумывание ходов в куртке…

— Конечно, мы видим, что Дин переживает. На мой взгляд, ему не хватает опыта чемпионских матчей. У Яна он есть, хоть и во многом негативный. Но через это надо пройти. Нельзя получить этот опыт с небес.

— Стоит ли праздновать победу во второй партии или вся борьба еще впереди?

— Праздновать можно по-разному. Не переусердствовать. Дин — китаец, он был в монастыре Шаолинь, имел серию из 100 партий без поражений. Это крепкий парень. Легко точно не будет. У него отличная команда. Я внимательно его изучаю, читаю сейчас Конфуция.

— Что вам больше всего запомнилось?

— Он пишет, что после 70 лет надо следовать велению своего сердца. Но в меру. Это я к тому, что можно так порадоваться, что потом неделю не сможешь нормально играть. Или сильно огорчиться и потерять концентрацию в важные моменты. Всё должно быть плавно, спокойно, размеренно. Наша задача — до самого конца матча сохранить Яна в таком состоянии. Тогда, надеюсь, всё будет хорошо.

— Виктор Корчной в 1978 году проиграл сумасшедший матч Анатолию Карпову в Багио, через несколько дней поехал в Буэнос-Айрес на Всемирную шахматную олимпиаду и, по словам очевидцев, выглядел очень счастливым. Объяснял это тем, что был не готов к обладанию чемпионской короной. У вас нет ощущения, наблюдая за поведением Дина, что он тоже не готов к чрезмерному вниманию?

— Давайте повременим с выводами. Матч длинный. Важную роль может сыграть любая мелочь, любая случайность. Это как в футболе. Команда ведет 2:0, и кажется, что сейчас спокойно доведет дело до победы, но потом пропускает, и начинаются нервы.

— В Астане я общался с генеральным директором ФИДЕ Эмилем Сутовским, и он сказал, что Непомнящий поразил его тем, что мог легко процитировать Афанасия Фета. Замечали за ним такое?

— Мы даже играли с ним в такие игры. Я цитировал классика, он должен был угадать, кто это. Потом наоборот. Тогда стало понятно, что он очень хорошо знает поэзию. Большой любитель Маяковского. Образованный, интеллектуальный парень. С одной стороны, это неожиданно. Вроде бы Брянск — провинция. С другой — не забывайте, что его дядя поэт, мама учитель гимназии.

— Чем он вас больше всего поразил?

— Он всё очень быстро схватывает. Это касается и шахмат, и вещей вне доски. По мне, это гений уровня Каспарова (признан в России иностранным агентом. — «Известия»). Если брать шахматную составляющую. Возможно, в спортивном и организационном плане он уступает Гарри, но в плане шахматного гения — нет. Это мое субъективное мнение.

— Чувствуете ли вы поддержку из России? Все-таки по всей стране ФШР организовала фан-зоны…

— Чувствуем на 100%. Получаем много сообщений от детей, известных спортсменов. Например, в день второй партии видеосообщение записал Андрей Тихонов. Ранее напутственные слова говорил Вячеслав Фетисов. Мы чувствуем поддержку всей страны. Это не просто слова. Гордимся этим, это очень важно.