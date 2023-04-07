К доске: сможет ли Непомнящий стать чемпионом мира

До конца апреля мир узнает имя 17-го чемпиона мира по шахматам. Им станет победитель матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, который пройдет в Астане. В случае ничьей по итогам 14 партий в «классику» гроссмейстеры сыграют тай-брейк 30 апреля. Таким образом, подходит к концу эра 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, которая продлилась десять лет (с 2013 по 2023 год — четыре раза защищал титул). Помимо самого высокого статуса в шахматах гроссмейстеры разыгрывают призовой фонд в размере $2 млн, 60% которых получит победитель. О том, в какой форме претенденты подходят к матчу и в чем их сильные и слабые стороны, — в материале «Известий».

Китайский фарт

На пик своей формы Ян Непомнящий вышел несколько лет назад, выиграв турнир претендентов – 2021 (ТП). В Екатеринбурге он сумел опередить француза Максима Вашье-Лаграва, голландца Аниша Гири и участника матча на первенство мира – 2019 американца Фабиано Каруана. Дин Лижэнь также участвовал на том ТП, но занял только пятое место, отстав от Непомнящего на полтора очка. Хотя в личном противостоянии гроссмейстеры обменялись победами. Россиянин проиграл в заключительном туре, который уже ничего не решал с точки зрения турнирной борьбы.

Победа в столице Свердловской области позволила Яну выйти на матч за мировую шахматную корону. Однако в конце 2021 года в Дубае Непомнящий разгромно уступил 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену (7,5 — 3,5). Многие ожидали, что россиянин не оправится от такого болезненного поражения. Но Непомнящий пошел по пути Вишваната Ананда, который после слабой игры в матче с Карлсеном в 2013 году в Ченнаи на следующий год смог выиграть турнир претендентов.

Уроженец Брянска второй раз в карьере и опять досрочно выиграл ТП-2022, который проходил в Мадриде. Там Ян набрал 9,5 очка, на 1,5 балла опередив Лижэня и на два — Хикару Накамуру. Россиянин получил право на матч-реванш с Карлсеном, но Магнус решил отказаться от пятой защиты титула. Он аргументировал это тем, что устал от тяжелой подготовки к матчам и хочет сосредоточиться на других целях. В частности, норвежец планировал набрать рейтинг в 2900 в классические шахматы (сейчас стало понятно, что это невозможно), совершенствоваться в быстром контроле (в декабре 2022 года стал чемпионом мира по рапиду и блицу) и больше времени уделять своим бизнес-проектам.

Согласно регламенту чемпионского цикла ФИДЕ, после отказа Карлсена соперником Непомнящего стал вице-чемпион ТП-2022 30-летний Лижэнь.

— Дин очень фартовый, — отмечал в интервью «Известиям» вице-чемпион мира Сергей Карякин. — Был первым запасным на турнире претендентов – 2022, но попал туда вместо меня после странной дисквалификации от ФИДЕ. Был запасным в матче за корону и теперь сыграет в нем из-за отказа Карлсена. Приведет ли это везение к титулу или он проиграет? Буду болеть за Яна, шахматная корона должна вернуться в Россию.

Обманчивый Вейк

В апрельском рейтинге ФИДЕ Непомнящий идет на втором месте (2795), отставая только от Карлсена (2853). Лижэнь — третий (2788). Для Яна — это максимальный рейтинг в карьере, а вот Лижэнь несколько раз превышал показатель 2800 — в 2018 году его рейтинг составлял 2816.

В январе Ян отказался от выступления на супертурнире в Вейк-ан-Зее. А его соперник по матчу, безвылазно сидевший несколько лет в Китае из-за суровых антиковидных мер, решил воспользоваться шансом вживую сразиться с лучшими шахматистами мира. Но в Нидерландах его ждал «холодный душ». Дин занял 11-е место из 14, проиграв три партии (Анишу Гири, Ричарду Раппорту и Рамешбабу Прагнананда), а выиграв всего одну (в стартовом туре у Гукеша Доммараджу).

В феврале показать свои силы в жесткой конкуренции решил уже Непомнящий. Он согласился принять участие на турнире в Дюссельдорфе, организованном немецким бизнесменом российского происхождения Вадимом Розенштерном. В первых шести турах россиянин играл вничью, зато в заключительных трех партиях взял 2,5 очка из трех (удалось переиграть Левона Ароняна и Винсента Кеймера).

Победа над немцем в заключительном туре позволила Яну поделить первое место с Ароняном и Гукешем Доммараджу. Три гроссмейстера, набравшие одинаковое количество очков, выясняли победителя на тай-брейке. Выиграв две партии в рапид у Гукеша и одну у Непомнящего, его досрочно выиграл Аронян. Впрочем, это не должно сильно расстраивать Яна. В отличие от соперника он довольно качественно прошел всю дистанцию турнира.

С другой стороны, по предшествующим матчу турнирам судить о форме претендентов точно не стоит, уверен Сергей Карякин.

— Дело в том, что у каждого претендента есть дебютная подготовка, которую они с командой кропотливо готовят к матчу, — продолжил эксперт. — Но приезжая на турниры, они не имеют права ее раскрывать. Играют второстепенные варианты. Поэтому зачастую выступают ниже своих возможностей, можно сказать, дают фору оппонентам. Прочувствовал это на себе. Перед победным турниром претендентов – 2016 в Москве я достаточно средне сыграл в Вейк-ан-Зее. Перед матчем с Карлсеном у меня не было ни одного выдающегося турнира. Я копил силы, энергию, потенциал к матчу в Нью-Йорке. Так что тот факт, что Ян удачно сыграл в Дюссельдорфе, а Дин плохо в Нидерландах, ни о чем не говорит.

Командная работа

Практически все эксперты отдают предпочтение российскому шахматисту. Тут много факторов. И самый главный из них — опыт чемпионского матча.

— Я бы назвала фаворитом Яна, — сказала «Известиям» вице-чемпионка мира (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019) Екатерина Лагно. — У него уже есть опыт борьбы на первенстве мира, хоть он и был неудачным. Но это весомое преимущество. Наверняка Непомнящий проанализировал все свои ошибки подготовки к Дубаю и второй матч будет играть с другим настроением. Так что Дина теоретически могут ждать неприятные сюрпризы. Я бы не сказала, что это какой-то неуязвимый игрок в отличие от Карлсена. Его вполне можно обыгрывать, что Ян уже продемонстрировал на турнире претендентов.

Один из самых титулованных российских гроссмейстеров Петр Свидлер считает, что на стороне россиянина и более сильная команда.

— И Ян, и Дин Лижэнь находятся на пике формы и могут играть в совершенно фантастические шахматы, я не рискнул бы выбирать из них объективно сильнейшего «в вакууме», но опыт игры в матче за титул, даже во многом негативный, мне кажется бесценным, — отмечает Петр Свидлер. — И я убежден, что Ян будет лучше готов в дебютном плане, в его команде работают крайне компетентные (и очень ему подходящие) люди.

Важно понимать, что гроссмейстеры никогда не раскрывают имена своих помощников до завершения матча. К противостоянию с Карлсеном Непомнящего готовили Владимир Поткин, Петр Леко, Никита Витюгов и Ильдар Хайрулин. Как сейчас выглядит команда претендента, неизвестно.

Про команду Лижэня ходят противоречивые слухи. Известный американский гроссмейстер Левон Аронян в последнем выпуске C Squared Podcast отметил, что в команду Дина входит 30 человек. «Такая толпа вокруг никогда не приводит ни к чему хорошему», — заявил двукратный обладатель Кубка мира. А вот соотечественник претендента Ван Хао заявил изданию Europe Echecs, что «не уверен, что Дин вообще может позволить себе нанять помощников, но я совершенно уверен, что у него не будет такой сильной команды, как у Непомнящeгo».

Впрочем, история знает много примеров, когда в схватках за мировой титул рушились все предстартовые прогнозы. Например, кто бы мог подумать, что ветеран Михаил Ботвинник отыграется в матче-реванше с молодым Михаилом Талем или что Макс Эйве сможет одолеть намного превосходившего его в классе Александра Алехина? Форма, возраст, личный счет игроков (из 14 последних встреч в «классике» показатели примерно равны: девять ничьих, три победы Яна, две — Дина) в матче на первенство мира отходит на второй план. Посмотрим, кто окажется крепче психологически, чтобы реализовать многочисленные задумки.