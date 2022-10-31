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Армагеддон в Рейкьявике: как Непомнящий обыграл Карлсена, но не взял титул

В финале ЧМ по шахматам Фишера россиянин в решающей партии уступил Хикару Накамуре
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Фото: FIDE World Fischer Random Chess Championship
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остановился в шаге от победы на чемпионате мира по шахматам Фишера, который завершился в Рейкьявике. В полуфинале он одолел самого Магнуса Карлсена, но в финале в драматичной борьбе уступил Хикару Накамуре. Японец, который изначально считался фаворитом финальной встречи, стал новым чемпионом мира по шахматам Фишера и получил главный приз — $150 тыс. Ян покинул Исландию с $85 тыс. и явной досадой. В конце прошлого года он в похожей манере упустил титул чемпиона мира по быстрым шахматам. Правда, главный вызов в карьере ждет россиянина весной 2023 года в матче на первенство мира в классику с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

Неверные ставки

Шахматы Фишера — вариант игры, изобретенный одиннадцатым чемпионом мира Бобби Фишером. Правила такие же, как и в обычных шахматах, но стартовое положение фигур определяется случайным образом (всего 960 вариантов, поэтому их называют Chess960). Это снижает влияние дебютной теории и заставляет игроков обдумывать развитие игры с первых ходов. Даже среди элитных гроссмейстеров у шахмат Фишера много поклонников, а результаты часто бывают непредсказуемыми.

Первый розыгрыш чемпионата мира под эгидой ФИДЕ проводился в 2019 году. Он проходил в онлайн-формате по сложной системе, на первых этапах принять участие в нем могли все желающие. До полуфиналов же добрались элитные гроссмейстеры. Магнуса Карлсена обыграл Фабиано Каруана, а Уэсли Со оказался сильнее Яна Непомнящего. В финале Со неожиданно легко расправился с Карлсеном (12,5-5,5).

В этот раз ЧМ проводится вживую, причем в том самом отеле Рейкьявика, где Роберт Фишер в 1972 году переиграл Бориса Спасского в одном из самых зрелищных матчей на первенство мира. А в турнире участвовало всего восемь гроссмейстеров. Их разделили на две группы. По двое лучших из квартета выходили в полуфинал.

После образования полуфинальных пар большинство любителей шахмат ждали, что в решающей встрече сойдутся Карлсен и 18-летний узбекский гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Нодирбек Абдусатторов.

Титулованный норвежец неудачно начал турнир, уступив Накамуре, но во второй и третий игровые дни показал свой высочайший класс. Абдусатторов блестяще прошел групповой этап, выиграв четыре партии у Непомнящего и одну у Со. Его считали чуть ли не главным фаворитом. Но Накамура, которого смело можно назвать ветераном шахмат Фишера, с этим не согласился. В полуфинале Абдусатторов ошибся в самом начале стартовой партии, подарив Хикару приличный перевес, и после этого так и не смог прийти в себя. Дело закончилось разгромом (3-0).

Магнус же выиграл первую партию черными у Непомнящего с поразительной легкостью. Чемпион мира доминировал и во второй, белыми. Он наступал по всем фронтам, но когда до решающего удара оставался один шаг, допустил грубый просчет. Его позиция рассыпалась как карточный домик, счет в матче сравнялся (1-1). У Карлсена так испортилось настроение, что он допустил «зевок» в третьей партии, а в четвертой уже не смог спастись (надо было выигрывать на заказ).

Поэтому Магнус и Нодирбек сыграли только за третье место — норвежец победил (3-1, проиграв первую партию черными). А вот Непомнящий и Накамура разыграли чемпионство. Перед матчем многие эксперты высказали мнение, что американец очевидный фаворит. И дело даже не в том, что Хикару не проиграл ни одной партии в столице Исландии.

— Еще 15 лет назад в неофициальных турнирах он становился чемпионом, когда Ян еще не брался за шахматы Фишера, — рассказал гроссмейстер Сергей Шипов. — Так что можно сказать, что новичок играл с профессионалом, но новичок достаточно бодрый.

Обидное поражение

Первая партия подтвердила слова эксперта. У россиянина она не заладилась с самого начала, а когда черные получили очевидное преимущество, Ян почему-то долго не сдавался. Было странно терять силы, находясь в безнадежной ситуации. Во второй партии россиянин имел полумомент, чтобы сравнять счет, но надо было сыграть суперточно. Не вышло. Зато в третьей партии у Яна получилось абсолютно всё. Хикару должен был капитулировать гораздо быстрее, но в концовке сделал несколько ходов по первой линии компьютера. Впрочем даже это не спасло его от поражения.

Четвертая партия завершилась вничью, поэтому пришлось выявлять сильнейшего в армагеддоне. Это пятая, решающая партия, где играющий белыми (это был Накамура) имел на две минуты больше времени на размышление, но для завоевания титула обязан только выигрывать. Ничья же делает триумфатором того, кто играет черными (то есть Непомнящего).

После неудачного дебюта Хикару, показалось, что Ян легко сведет партию к ничьей. Всё было в его руках, но несколькими неточностями он развалил свою позицию.

«Едва ли можно найти логику в партиях армагеддона. Но в то же время в этом есть и своя логика. В будущем надеюсь увидеть больше турниров по шахматам Фишера. Поздравляю Хикару Накамуру», — написал Непомнящий в Twitter.

Накамура заслуженно стал чемпионом. Он показывал самую целостную игру, проиграв всего одну партию (в финале) и пойдя на риск в армагеддоне. Непомнящий тоже достоин аплодисментов. Обыграть Магнуса Карлсена не просто в отдельной партии, а в мини-матче — дорого стоит. Таким могут похвастаться единицы. Так что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сделал правильный выбор, предоставив wild card россиянину. Несмотря на критику со стороны норвежских журналистов.

Другой наш шахматист — Владимир Федосеев — занял в турнире пятое место. В мини-матче с Уэсли Со он одержал красивую победу (3-1).

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