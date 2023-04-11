Минобороны Дании допустило передачу боевых самолетов Украине до лета
Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что решение западных стран, которое касается возможной передачи боевых самолетов Украине, может быть принято до лета. Его заявление, сделанное во время визита на Украину 11 апреля, передает издание Le Figaro.
Датский министр не исключает такого поворота событий после поставок МиГ-29 в Польшу и Словакию. По его словам, для обсуждения этого вопроса требуется время, так как страны должны действовать сообща. Однако Поульсен считает решение достижимым в краткосрочной перспективе.
«Дания не собирается делать это в одиночку. Нам придется сделать это с несколькими странами. И нам тоже придется вести диалог с американцами по этому поводу. Но я считаю, что мы можем прийти к решению в краткосрочной перспективе», — передает издание слова министра со ссылкой на датские СМИ. Журналисты отмечают, что Поульсен намекнул на перспективу сделать это до летних каникул.
При этом издание отмечает, что президент Польши Анджей Дуда в середине марта на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил о готовности своей страны поставить на Украину четыре боевых самолета советской разработки, а «в будущем» — и всего своего парка истребителей МиГ-29 того же производства: это 30 самолетов.
Однако Дуда отметил, что поставки пройдут только с согласия союзников по НАТО. По словам главы государства, разрешение альянса требуется потому, что самолеты, о которых идет речь, были адаптированы к стандартам НАТО. Например, изменения коснулись систем связи и способности выполнять задачи по наблюдению за воздушным пространством союзников.
Тогда издание писало, что первые истребители FA-50 из 50, которые планируют поставить, окажутся в Польше до конца 2023 года. При этом планируется еще поставка 32 самолетов F-35, однако они попадут в Польшу только в следующем году.
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 10 апреля заявил, что киевские власти намерены получить от Запада американские истребители F-16, поскольку остальные модели военной авиации придется долго ждать. При этом днем ранее он подчеркнул, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя Вооруженные силы Украины (ВСУ) и чувствуют острую потребность в них.
В это же время СМИ Болгарии со ссылкой на CNN сообщили, что страна 23 февраля выразила готовность подарить свои истребители МиГ-29 Украине. Однако позже в этот день минобороны Болгарии опровергло эти сообщения.
Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России. О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.