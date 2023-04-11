Минобороны Дании допустило передачу боевых самолетов Украине до лета

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что решение западных стран, которое касается возможной передачи боевых самолетов Украине, может быть принято до лета. Его заявление, сделанное во время визита на Украину 11 апреля, передает издание Le Figaro.

Датский министр не исключает такого поворота событий после поставок МиГ-29 в Польшу и Словакию. По его словам, для обсуждения этого вопроса требуется время, так как страны должны действовать сообща. Однако Поульсен считает решение достижимым в краткосрочной перспективе.

«Дания не собирается делать это в одиночку. Нам придется сделать это с несколькими странами. И нам тоже придется вести диалог с американцами по этому поводу. Но я считаю, что мы можем прийти к решению в краткосрочной перспективе», — передает издание слова министра со ссылкой на датские СМИ. Журналисты отмечают, что Поульсен намекнул на перспективу сделать это до летних каникул.

При этом издание отмечает, что президент Польши Анджей Дуда в середине марта на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил о готовности своей страны поставить на Украину четыре боевых самолета советской разработки, а «в будущем» — и всего своего парка истребителей МиГ-29 того же производства: это 30 самолетов.

Однако Дуда отметил, что поставки пройдут только с согласия союзников по НАТО. По словам главы государства, разрешение альянса требуется потому, что самолеты, о которых идет речь, были адаптированы к стандартам НАТО. Например, изменения коснулись систем связи и способности выполнять задачи по наблюдению за воздушным пространством союзников.