В Болгарии опровергли сообщения СМИ о намерении подарить Украине истребители

Минобороны Болгарии опровергло сообщения СМИ о планах передать Украине истребители МиГ-29. Об этом 10 апреля говорится в заявлении ведомства.

«Министерство обороны не проводило переговоров о безвозмездном предоставлении болгарских истребителей МиГ-29 Украине. Подобное решение привело бы к дефициту способностей [вооруженных сил], что противоречит Конституции Республики Болгария и Закону об обороне и вооруженных силах», — говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ со ссылкой на CNN сообщали, что Болгария 23 февраля выразила готовность подарить свои истребители МиГ-29 Украине.

10 апреля советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что киевские власти намерены получить от Запада американские истребители F-16, поскольку остальные модели военной авиации придется долго ждать. По его словам, данная модель самолета — самая распространенная в мире, их количество составляет более 4,5 тыс. Они могли бы быть доставлены Киеву оперативно, в отличие от многоцелевого истребителя Typhoon, его шведского «собрата» Gripen или французского Rafale.

Днем ранее, говоря о поставках Украине систем NASAMS и Patriot, Игнат подчеркнул, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя Вооруженные силы Украины (ВСУ) и чувствуют острую потребность в них.

5 апреля заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракет GMLRS.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России. О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.