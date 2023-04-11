Реклама
Прямой эфир
Мир
В Общественной палате указали на потерю США влияния на Востоке
Политика
Песков указал на необходимость модернизировать систему воинского учета
Экономика
МИД Венгрии сообщил о продлении договора с «Газпромом» о поставках газа
Мир
Верховная рада запретила продажу фейерверков гражданским лицам
Экономика
Доля доллара в международных валютных резервах упала до минимума за 27 лет
Общество
Сын бывшего министра спорта Крыма погиб в зоне спецоперации
Общество
Схема движения транспорта изменится на Пасху в Москве
Экономика
Аналитики назвали ослабление рубля временным
Мир
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Турции и Ирана
Экономика
СМИ сообщили о первых поставках топлива из РФ в Иран по железной дороге
Происшествия
Более 20 полицейских из Ростова заподозрили в создании преступной группы
Мир
В ДНР заявили о большом количестве сдающихся в плен солдат ВСУ в районе Авдеевки
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

СМИ сообщили о первых поставках топлива из РФ в Иран по железной дороге

Reuters: Россия впервые экспортировала в Иран нефтепродукты по железной дороге
0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В феврале и марте Россия впервые экспортировала в Иран около 30 тыс. т бензина и дизельного топлива по железной дороге, передает Reuters со ссылкой на три источника.

По их словам, тесные взаимоотношения Москвы и Тегерана в области энергетики отмечал вице-премьер РФ Александр Новак еще осенью 2022 года, однако реальные своповые поставки, то есть по схеме замещения, начались в этом году.

Известно, что нефтепродукты доставлялись по железной дороге из России через Казахстан и Туркменистан. При этом, как отмечает источник, бензин также реэкспортировался из Ирана в страны-соседи, в том числе Ирак, на грузовиках.

При этом налаживание двусторонних связей между двумя государствами издание оценило как вызов западным санкциям.

Развести по углам: Запад накажет Иран за сотрудничество с Россией
Москва и Тегеран намерены продолжить взаимодействие

23 марта министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи назвал РФ крупнейшим инвестором Ирана, который вложил за текущий финансовый год в экономику страны $2,76 млрд. По его словам, Тегеран считает свои отношения с российской стороной стратегическими и ведет сотрудничество во многих областях, в первую очередь в сфере экономики.

Ранее, 21 марта, Хандузи заявил, что Тегеран ожидает огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России в этом году. По его словам, Иран рад началу сотрудничества в вопросе своповых поставок нефти и газа с Москвой.

В начале марта президент РФ Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Ибрахимом Раиси реализацию совместных инфраструктурных проектов. С обеих сторон была дана позитивная оценка уровню и динамике развития российско-иранских отношений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023