СМИ сообщили о первых поставках топлива из РФ в Иран по железной дороге

В феврале и марте Россия впервые экспортировала в Иран около 30 тыс. т бензина и дизельного топлива по железной дороге, передает Reuters со ссылкой на три источника.

По их словам, тесные взаимоотношения Москвы и Тегерана в области энергетики отмечал вице-премьер РФ Александр Новак еще осенью 2022 года, однако реальные своповые поставки, то есть по схеме замещения, начались в этом году.

Известно, что нефтепродукты доставлялись по железной дороге из России через Казахстан и Туркменистан. При этом, как отмечает источник, бензин также реэкспортировался из Ирана в страны-соседи, в том числе Ирак, на грузовиках.

При этом налаживание двусторонних связей между двумя государствами издание оценило как вызов западным санкциям.

23 марта министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи назвал РФ крупнейшим инвестором Ирана, который вложил за текущий финансовый год в экономику страны $2,76 млрд. По его словам, Тегеран считает свои отношения с российской стороной стратегическими и ведет сотрудничество во многих областях, в первую очередь в сфере экономики.

Ранее, 21 марта, Хандузи заявил, что Тегеран ожидает огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России в этом году. По его словам, Иран рад началу сотрудничества в вопросе своповых поставок нефти и газа с Москвой.

В начале марта президент РФ Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Ибрахимом Раиси реализацию совместных инфраструктурных проектов. С обеих сторон была дана позитивная оценка уровню и динамике развития российско-иранских отношений.