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Новак сообщил о начале Россией своповых поставок нефти и газа в Иран
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Новак сообщил о начале Россией своповых поставок нефти и газа в Иран

Новак: Россия и Иран начали своповые поставки нефти и газа
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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РФ начала своповые поставки (поставки в режиме замещения в случае невозможности прямых поставок. — Ред.) нефтепродуктов в Иран. Об этом заявил 1 ноября вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной комиссии двух стран, прошедшей в Грозном.

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«Уже начаты своповые поставки нефтепродуктов, и мы договорились о расширении номенклатуры», — сообщил он журналистам.

По словам Новака, представители двух стран обсудили направления сотрудничества по всем отраслям. Речь шла о сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, науке, финансовой сфере, образовании, здравоохранении и многих других.

Также Россия и Иран договорились подписать в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

«Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом», — подчеркнул Новак.

По его словам, это поможет снизить барьеры на границах третьих государств.

В конце октября посол Ирана в Москве Казем Джалали отметил готовность Тегерана стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. Дипломат подчеркнул необходимость развития транспортных коридоров и транзитных маршрутов.

25 октября заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито заявила, что углубление сотрудничества России и Ирана вызывает беспокойство у США. По ее словам, Вашингтон не оставит Ближний Восток и будет стремиться к деэскалации с Ираном, пресекая ту деятельность, которую сочтет дестабилизирующей.

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