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Митинг за евроинтеграцию Молдавии назвали пиаром Санду за госсчет

Оппозиционная партия Молдавии назвала митинг за евроинтеграцию личной пиар-акцией Санду за госсчет
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dimitrios Karvountzis
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Митинг в поддержку вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС), анонсированный президентом страны Майей Санду, является ее личной пиар-акцией за счет государственного бюджета, заявила 11 апреля оппозиционная Партия социалистов Молдавии в своем Telegram-канале.

«Большой хоровод на площади Великого Национального Собрания преследует определенную цель — с помощью фотографий убедить Брюссель и Вашингтон в том, что все собравшиеся поддерживают ее и с нетерпением ждут июньского саммита в Кишиневе», — отмечается в заявлении оппозиционной партии.

Представители партии также заявили, что на проведение митинга Санду использует средства, которые могли бы пойти на повышение зарплат и индексацию пенсий на уровень инфляции. Оппозиционные силы считают, что сближение Молдавии с Европой «должно чувствоваться через европейские зарплаты и пенсии, демократию и плюрализм, независимость судей и благосостояние людей», а не через митинги, которые проводятся раз в несколько лет и вскоре забываются.

Кроме того, в заявлении партии делается акцент на то, что любое решение по внешней политике государства должно утверждаться не действиями одного лица, а посредством референдума согласно молдавской конституции.

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Накануне, 10 апреля, в ходе обращения к нации Санду анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания. Санду назвала себя инициатором проведения митинга и добавила, что те, кто выступают за евроинтеграцию Молдавии, должны показать всем остальным, что контролируют страну.

При этом Санду осудила оппозиционные силы, которые проводят акции протеста против вступления страны в ЕС с весны прошлого года.

Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года. Вопрос о принятии Молдавии в Евросоюз будет рассмотрен на саммите, который пройдет в декабре 2023 года.

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