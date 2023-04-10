Президент Молдавии призвала граждан выйти на митинг в поддержку евроинтеграции

Массовый митинг в поддержку вступления Молдавии в Европейский союз пройдет 21 марта. Об этом в понедельник, 10 апреля, объявила президент страны Майя Санду в ходе обращения к нации.

Санду назвала себя инициатором проведения митинга и добавила, что те, кто выступают за евроинтеграцию Молдавии, должны показать всем остальным, что контролируют страну.

«За нами наблюдает весь мир, вся Европа. Я выступаю с инициативой о созыве собрания граждан в центре Кишинева. Национальная ассамблея «Европейская Молдова» состоится 21 мая на площади Великого Национального Собрания», — сказала Санду.

Санду также осудила оппозиционные силы Молдавии, которые проводят акции протеста против вступления страны в ЕС с весны прошлого года.

Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года. Вопрос о принятии Молдавии в Евросоюз будет рассмотрен на саммите, который пройдет в декабре 2023 года.