В Кремле заявили об отсутствии планов проводить новую волну мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля, сообщил, что в Кремле не планируют обсуждать новую волну мобилизации.

«Нет, по-прежнему не было [обсуждения], и нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

Песков подчеркнул, что никакой второй волны планируется.

По поводу нового способа рассылки повесток представитель Кремля отметил, что в настоящее время только ведется работа над законопроектом.

Позднее в понедельник на пленарном заседании нижней палаты парламента будут рассмотрены внесенные в Госдуму поправки о совершенствовании воинского учета в России. По словам председателя комитета ГД по обороне Андрея Картаполова, поправками, в частности, предлагается в электронной форме дублировать направление традиционных повесток. Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок.

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