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Госдума 11 апреля рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных

Картаполов: Госдума 11 апреля рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
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В Государственную думу внесены поправки о совершенствовании воинского учета в России. Их рассмотрят на пленарном заседании нижней палаты парламента 11 апреля, сообщил, в понедельник, 10 апреля, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он уточнил, что основная новация в предлагаемых законодательных изменениях состоит в цифровизации воинского учета. Для этих целей будет использоваться специализированный государственный информационный ресурс, на базе которого в автоматизированном режиме будет происходить формирование Единого реестра воинского учета.

«Единый реестр военнообязанных будет создан на базе государственно информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. Это сведет к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — сказал Картаполов.

Он отметил, что эта система будет защищенная и строится на базе уже проверенной временем системе и опыта цифровизации государственных услуг. Очень многие операции будут производиться дистанционно, без необходимости личного присутствия, включая первичную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные.

При этом прохождение медицинской комиссии и профессионального отбора будут осуществляться уже после получения повестки.

Кроме того, поправками предлагается в электронной форме дублировать направление традиционных повесток. Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок.

Также для срочников предусматривается возможность принять участие в миротворческих миссиях после прохождения специальной подготовки и на должностях, не несущих риски для жизни.

«Сегодня в комитете Государственной думы по обороне рассмотрены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. И в соответствии с решением Совета Государственной думы, эти изменения будут завтра рассмотрены на пленарном заседании. Этим изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в воинском учете, которые Россия выявила в 2022 году», — указал он.

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25 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Минобороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

Отмечалось, что ресурс будет сформирован в отношении лиц, состоящих или обязанных встать на воинский учет. В исключение входят граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе СВР и ФСБ.

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