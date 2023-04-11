Суд арестовал главу свердловского главка МВД по контролю за оборотом наркотиков

Начальник свердловского управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Иван Ергеледжи арестован по делу о мошенничестве. Заседание Ленинского районного суд Екатеринбурга об избрании ему меры пресечения прошло во вторник, 11 апреля.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей начальнику управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивану Ергеледжи. Мера пресечения избрана на срок до 9 июня 2023 года включительно», — сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Отмечается, что Ергеледжи обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Обвиняемому грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее в этот же день Дорогомиловский суд Москвы заключил на два месяца под стражу экс-начальника Управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Как подтвердили источники «Известий», Костылев подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уточняется, что он получил ее от руководства крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air. Размер взятки составляет 12 млн рублей.

До этого, 5 апреля, в Москве Тверской суд арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Московской области Артура Болотникова по делу о коррупции. Болотникову предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, а также в получении взятки. Он возглавлял Воскресенск с 2019 года по январь 2023 года.