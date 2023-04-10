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Суд арестовал экс-чиновника Росавиации Костылева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу экс-начальника Управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Уточняется, что ему избрана мера пресечения сроком на два месяца.

Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от руководства крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air. Размер взятки составляет 12 млн рублей.

Как сообщает источник «Известий», исходя из этой информации, в Росавиации могут начаться проверки высших должностных лиц.

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Костылев работал в Федеральном агентстве воздушного транспорта с 2013 года. В прошлом году с начала ввода антироссийских санкций он занимался переводом иностранных самолетов, которые были в эксплуатации у российских авиакомпаний, в реестр. Также расторгал лизинговые договоры с западными компаниями.

Однако весной 2022 года начальник Управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов провел в отношении Костылева антикоррупционную проверку, поводом для нее стал роскошный отдых чиновника в Турции летом 2021 года.

После этого Костылев уволился из компании по собственному желанию. Известно, что причиной стала утрата доверия со стороны Росавиации после антикоррупционной проверки.

В свою очередь, после проверки вскрылась информация о несоответствии расходов семьи чиновника с приобретением дорогостоящих объектов недвижимости за 2010–2020 годы.

В июле прошлого года в отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. После этого, в конце осени, он попытался покинуть РФ, однако ему это не удалось.

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