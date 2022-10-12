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Пилот раскрыл подробности вымогательств в Росавиации

Пилот рассказал, как в Росавиации летчиков лишали лицензий ради денег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пилот раскрыл подробности вымогательств в Управлении летной эксплуатации Росавиации, в рамках расследования которых были задержаны трое. Он рассказал, что летчиков лишали лицензий под надуманными предлогами, а затем предлагали «решить этот вопрос» за вознаграждение.

Как объяснил пилот, в Росавиации есть Управление летной эксплуатации, которое занимается «всеми летными делами». Он отметил, что там обычно работали заслуженные пилоты, «люди, которые прошли весь путь, пролетали всю жизнь», имеют награды, звания. По словам пилота, примерно в 2013 году на должность начальника Управления летной эксплуатации центрального управления Росавицации был назначен Максим Костылев, который до этого работал в Росавиации завхозом.

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Пилоты начали жаловаться на произвол с отзывом лицензий еще шесть лет назад

Пилот рассказал, что после этого начались кадровые перестановки.

«Он удалил оттуда всех летчиков и собрал свою команду. Назначил своим заместителем учительницу географии Лосясину, начальником отдела сертификации авиационного персонала и авиационной медицины Максима Павлюка, который является учителем физкультуры. Эта группировка начала аннулировать пилотам их свидетельства по каким-то надуманным предлогам», — заявил пилот.

По его словам, в качестве причины аннулирования документов назывались некие недостоверные данные в ксерокопиях представленных документов.

«Звонит девушка, представляющаяся сотрудником Росавиации и предлагает решить этот вопрос за вознаграждение с шестью нулями», — отметил пилот.

В апреле 2022 года, как уточнил летчик, Костылев, который «отвечал за всю летную деятельность гражданской авиации России», был уволен по причине утраты доверия и по подозрению в коррупции.

Ранее, 11 октября, старший помощник руководителя Западного СУ на транспорте Следственного комитета РФ (СК РФ) Елена Марковская рассказала, что в прошлом году начальник одного из отделов Росавиации незаконно установил в реестр выданных свидетельств специалистов авиации запрет пилотам одной из авиакомпаний РФ вносить информацию об их свидетельствах по причине якобы нарушений в летной подготовке. По ее словам, в последующем это исключало возможность осуществления деятельности в сфере гражданской авиации.

За снятие указанных ограничений сотрудник, установивший данный запрет, с помощью двух посредников требовал взятку в размере до 1,5 млн рублей.

Ведомство подтвердило, что обвиняемого в получении взятки заключили под стражу, его посредникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

О задержании трех сотрудников Росавиации Максима Павлюка, Натальи Митиной и Андрея Черникова стало известно ранее во вторник. Было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

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