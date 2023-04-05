Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска Болотникова за коррупцию

В Москве Тверской суд арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Московской области Артура Болотникова по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 5 апреля.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы <…> удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Болотникова Артура Викторовича», — сказал «РИА Новости» представитель пресс-службы.

Болотникову предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, а также в получении взятки. Он возглавлял Воскресенск с 2019 года по январь 2023 года.

Ранее, 3 апреля, в Якутии задержали генерального директора коммерческой организации по подозрению в пособничестве при злоупотреблении должностными полномочиями первым заместителем министра здравоохранения Республики Саха.

Уточнялось, что руководитель общества с ограниченной ответственностью и должностное лицо сговорились создать видимость исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд.

До этого, 15 марта, министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимир Лабинов был задержан за взятку в размере 10 млн рублей. По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год подозреваемый получал деньги через посредника за незаконное распределение грантов на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров.