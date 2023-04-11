Бортников заявил о вербовке диверсантов спецслужбами Украины среди молодежи РФ

Украинские спецслужбы пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании НАК.

Он пояснил, что эта деятельность усилилась с началом специальной военной операции России по защите Донбасса.

«В своем выступлении председатель НАК отметил, что <…> украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность», — говорится в сообщении информационного центра НАК.

Накануне, 10 апреля, в Запорожской области был задержан агент главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Подозреваемый является гражданином России. В правоохранительных органах уточнили, что молодой человек передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях.

7 апреля сообщалось о задержали в Крыму диверсанта, который сотрудничал с кураторами Сил специальных операций (ССО) Украины и хотел подорвать крупную подстанцию в Керчи. Им оказался уроженец Ровненской области 52-летний Сергей Г. Имея российское и украинское гражданство, в 2022 году он сменил фамилию и был завербован сотрудниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддерживая связь с заказчиками в мессенджере.

До этого, 4 апреля, ФСБ задержала супружескую пару из Свердловской области по подозрению в шпионаже в интересах Украины. Им было предъявлено обвинение по статье «Госизмена». Противоправная деятельность супругов заключалась в передаче данных одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.