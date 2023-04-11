В I квартале 2023 года стоимость биткоина выросла на 72%

Стоимость биткоина достигла максимума с июня 2022 года. Главная криптовалюта подорожала на 7% и превысила рубеж в $30 тыс. В I квартале года биткоин вырос на 72%, передает телеканал «Известия». На цену влияют инвестиции крупных игроков и поведение мелких инвесторов, которые удерживают активы на счетах в расчете на прибыль в будущем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.