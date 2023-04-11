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В Госдуме сообщили о росте числа террористических преступлений в России

Депутат Пискарев: более 2200 террористических преступлений зарегистрировано в РФ в прошлом году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев во вторник, 11 апреля, сообщил «Известиям» о росте числа террористических преступлений в России.

По его словам, спецслужбы, работу которых координирует Антитеррористический комитет, научились эффективно выявлять террористические ячейки и пресекать их действия. Но статистика говорит о том, что количество преступлений террористической направленности в стране растет, добавил депутат.

«В 2016 году зарегистрировано 1450 таких преступлений, и из года в год при некотором одномоментном снижении это количество увеличивается. В 2021 году их было 2136, в 2022 году уже 2233 преступления. Такая тенденция свидетельствует о том, что имеющееся наказание не является останавливающим фактором для потенциальных террористов, а ущерб стране и людям велик. Считаю действующее наказание несоизмеримыми тяжести совершенного преступления», — сказал Пискарев.

Парламентарий отметил, что поправки в УК РФ, предполагающие ужесточение наказания за терроризм, окажут профилактическое воздействие на тех, кто вынашивает преступные планы.

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«Рано или поздно за содеянное им придется ответить по всей строгости закона, и имеется высокая перспектива провести безрадостный остаток жизни в условиях особого режима содержания», — сказал Пискарев.

Ранее в этот день в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сообщили «Известиям», что поправки в УК РФ, предполагающие ужесточение наказания за терроризм и включающие пожизненный срок за госизмену, могут рассмотреть во втором и третьем чтениях до конца недели.

7 апреля комитет внес поправки к законопроекту, который ранее уже был принят в первом чтении. Новации коснутся сразу нескольких составов преступлений, по которым предлагается увеличить нижний и верхний предел ответственности.

По статье 205 УК РФ «Террористический акт» максимальный срок планируют поднять с 15 до 20 лет лишения свободы. За содействие и вербовку по ст. 205.1 УК РФ нижний порог вырастет с пяти до семи лет. За организацию террористического сообщества и участие теперь будет грозить 15 лет, а диверсия может караться 20 годами в тюрьме. Политики также предлагают установить пожизненное лишение свободы за государственную измену. Сейчас максимальный срок по этой статье достигает 20 лет.

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