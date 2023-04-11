Поправки о наказании за терроризм и госизмену рассмотрят в апреле

Поправки в УК РФ, предполагающие ужесточение наказания за терроризм и включающие пожизненный срок за госизмену, могут рассмотреть во втором и третьем чтениях до конца недели. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Законопроект мы планируем принять в самое ближайшее время и во втором, и в третьем чтениях. Уверен, что, как только мы примем законопроект, он будет утвержден Советом Федерации и вступит в силу сразу же после подписания его главой государства и официального опубликования. Не исключено, что принятие может произойти уже до конца недели, но мы в целом планируем, что во втором и третьем чтениях его рассмотрим до конца апреля», — сказал «Известиям» зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, соавтор документа Анатолий Выборный.

Так, 7 апреля комитет внес поправки к законопроекту, который ранее уже был принят в первом чтении. Новации коснутся сразу нескольких составов преступлений, по которым предлагается увеличить нижний и верхний предел ответственности. По статье 205 УК РФ — «Террористический акт» — максимальный срок планируют поднять с 15 до 20 лет лишения свободы. За содействие и вербовку по статье 205.1 УК РФ нижний порог вырастет с пяти до семи лет. За организацию террористического сообщества и участие теперь будет грозить 15 лет, а диверсия может караться 20 годами в тюрьме. Политики также предлагают установить пожизненное лишение свободы за государственную измену. Сейчас максимальный срок по этой статье достигает 20 лет.

Как пояснил «Известиям» соавтор поправок, первый замглавы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, такие категории преступлений, как терроризм и госизмена, вполне могут быть связаны друг с другом.

«Иногда последствия от госизмены не менее масштабны и трагичны, чем от террористического акта. Часто сведения, которые передаются в рамках совершения этого преступления, ведут как раз к осуществлению теракта и заканчиваются гибелью людей. Поэтому в условиях сегодняшнего дня теракт и госизмена — это сопоставимые нарушения, поэтому так [поправки] и вносятся», — пояснил политик.

Глава комитета Василий Пискарев отчасти объяснил «Известиям» необходимость ужесточения законодательства в этой сфере реакцией на произошедший в Санкт-Петербурге теракт, в результате которого ранее погиб военкор Владлен Татарский.

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Узнать меру: поправки о наказании за терроризм и госизмену рассмотрят в апреле