«Яндекс Такси» впервые раскрыл статистику по уровню безопасности в сервисе

По данным специалистов сервиса, проверенным экспертами компании «Деловые решения и технологии», 99,990009% всех поездок в «Яндекс Такси» проходят без происшествий. В 2022 году доля поездок, в которых произошли ДТП с пострадавшими, снизилась на 11% год к году — до 0,00066%. Это примерно одно ДТП на миллион километров пути. Об этом говорится в пресс-релизе агрегатора, который впервые публикует политику в области безопасности поездок.

Показатель транспортного риска среди автомобилей «Яндекс Такси» на протяжении трех лет остается минимум вдвое ниже общероссийского. Транспортный риск — это национальный показатель аварийности в расчете на количество автомобилей. В компании рассказали, что показатель транспортного риска в сервисе в 2020 году составлял 1,16 (общероссийский — 2,6), в 2021 году — 1,24 (общероссийский — 2,5), а в 2022 году — 1,04 (общероссийский — 2,34).

В политике описываются все меры, которые компания применяет для контроля безопасности поездок. В 2022 году компания направила 1,7 млрд рублей на их разработку и внедрение. Например, в прошлом году был запущен алгоритм, который анализирует сложность и протяженность маршрута, среднюю допустимую скорость в пути и историю аварийности на каждом отрезке. Используя эти данные, система подбирает наиболее опытного водителя из находящихся рядом. Еще один алгоритм фиксирует аномалии в поездке, например, резкую остановку без видимых причин или отклонение от маршрута, например в ночное время. Сигнал об этом получают сотрудники службы поддержки, которые связываются с участниками поездки, чтобы выяснить детали.

Политика безопасности также, в частности, предполагает, что каждый водитель при подключении к сервису проходит обязательную проверку. Машины, на которых выполняются заказы, раз в 10 дней проходят фотоконтроль, во время которого проверяется внешний вид автомобиля. Кроме того, чтобы узнать, соблюдают ли водители стандарты сервиса, компания регулярно проводит проверки с помощью тайных покупателей.