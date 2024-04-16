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17 апреля — Чистый четверг 2025: что нужно обязательно сделать, строгие запреты

Россиянам рассказали о традициях и запретах Чистого четверга
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Четвертый день Страстной недели в народе зовется чистым четвергом и имеет особое значение для верующих. В этот день жилище, тело и душу готовят к самому важному православному празднику — Пасхе. Как правильно проводить Великий четверг и в чем заключается его значение — читайте в материале «Известий».

Чистый четверг 2025: какого числа, суть, значение

В Чистый четверг, который в 2025 году отмечается 17 апреля, принято вспоминать события Тайной вечери. Иисус Христос, предвидя свою скорую кончину, собрал 12 своих учеников-апостолов в Гефсиманском саду и дал им прощальные наставления. Спаситель велел им жить праведно и помогать ближним. Тогда же Христос совершил и обряд причастия: он омыл ноги всем своим ученикам и разделил с ними хлеб и вино. Таким образом Сын Божий продемонстрировал пример заботы о ближнем.

Однако вечер увенчался темным событием. Один из учеников, Иуда Искариот, предал своего учителя. Апостол вступил в заговор с первосвященниками и привел их в сад, указав на Христа вероломным поцелуем. Иудеи арестовали и увели Иисуса.

Чистый четверг в 2025 году: традиции, что можно делать

Главной традицией Чистого четверга является омовение. Его полагается совершать с самого утра, лучше всего умыть лицо из серебряной посуды. Сгодится даже ложка. Омовение символизирует очищение тела и души. С этими же целями полагается принять ванну или душ, многие посещают и баню.

Не менее важно в Великий четверг поддерживать чистоту в доме. Жилище тоже нужно привести в порядок, протирая пыль в самых отдаленных уголках, начисто вымыв полы и окна, разложив по местам вещи. Считается, что вместе с пылью из дома уйдут невзгоды и печали.

Католическая Пасха – 2025: когда, кто и где отмечает, отличие от православной
Пасхальное воскресенье отмечается христианами уже более 2 тыс. лет

Некоторые хозяйки в воду для уборки кладут монеты, чтобы привлечь богатство и достаток. Кроме того, в четверг Страстной недели надлежит пересчитать имеющиеся у семьи деньги. Лучше всего сделать это трижды: до восхода солнца, в полдень и после заката, чтобы деньги в будущем множились и не переводились.

Продолжается в Чистый четверг период строгого поста: нельзя есть рыбу, мясо, молоко, яйца и другие продукты животного происхождения. Именно в четвертый день Великой недели полагается печь пасхальный кулич. Тесто ставят утром, а вечером приступают к готовке.

Чистый четверг 17 апреля 2025: что нельзя делать

Помимо ограничений в еде в Чистый четверг необходимо придерживаться еще нескольких запретов и предписаний. Так, нельзя заниматься физическим трудом, если он не касается уборки или готовки. При этом пренебрегать уборкой тоже ни в коем случае не стоит. По поверью, можно навлечь на дом беду и несчастья.

Как и в другие дни поста, нельзя вступать в интимную близость, пить алкоголь, веселиться и праздновать. Не подходит Великий четверг и для того, что жениться или свататься, а также делать предложение руки и сердца. Не рекомендуется в этот день посещать кладбище и поминать усопших.

Ранее «Известия» рассказывали об истории и традициях празднования Вербного Воскресенья.

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