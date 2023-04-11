Дорожники Владивостока приступили к обновлению разметки

Дорожные службы Владивостока приступили к нанесению разметки в городе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Обновлять разметку планировали с 20 апреля, однако рабочие смогли приступить к этой работе раньше, так как позволила погода. Первые линии нанесли на пешеходные переходы в районе улицы Басаргина еще в понедельник, 10 апреля.

В дорожной службе отметили, что в этом году разметку обновят не только краской, но и при помощи термопластика. В планах — ускорить темпы нанесения разметки и охватить все районы города. Зебры и осевые линии на основных дорогах планируется обновлять ночью, чтобы не мешать движению транспорта.

К лету во Владивостоке планируют нанести более 150 км осевых линий и 6700 кв. м пешеходных переходов, добавили дорожники.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке сдвинули сроки ремонта Казанского моста. Работы завершат в III квартале 2023 года. Изначально это планировалось сделать в конце 2022 года. Причиной переноса стали неучтенные кабели, которые обнаружил подрядчик на месте работ.