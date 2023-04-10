На Украине объявили в розыск экс-главу Фонда госимущества по подозрению в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 апреля объявило в розыск бывшего главу Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко по подозрению в коррупции. Об этом сообщается в Telegram-канале НАБУ.

Сенниченко подозревается в создании преступной организации, получавшей незаконные доходы от двух госпредприятий — Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. По данным следствия, он вместе с сообщниками завладел в общей сложности 500 млн гривен ($13,7 млн).

Кроме Сенниченко, в этом деле еще шестеро подозреваемых, среди которых два бывших исполняющих обязанности директора Одесского припортового завода, бывший исполняющий обязанности главы Объединенной горно-химической компании.

В начале марта в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали замглавы областной военной администрации Игоря Ткачука по подозрению в коррупции.

В январе кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместители министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

В свою очередь, общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель заявил, что громкие кадровые перестановки в рядах украинских властей напрямую связаны с коррупцией, которая в последнее время стала еще более процветающей в стране.