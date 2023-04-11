Корпорация МСП и маркетплейсы подписали меморандум и обсудят проблемы со штрафами

Корпорация МСП и российские маркетплейсы (Ozon, «Сбермегамаркет», Wildberries, «Яндекс Маркет») подписали меморандум и договорились выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры для поддержки и развития малого бизнеса в этой сфере. Они рассмотрят наиболее острые вопросы, среди которых оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с торговыми онлайн-платформами, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП 11 апреля.

«Вместе с торговыми площадками мы договорились, что на Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел, где мы будем принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения», — рассказал «Известиям» генеральный директор Александр Исаевич, уточнив, что совместно с интернет-площадками будут приниматься меры реагирования на сообщения, а также будет проводиться консультация.

Исаевич отметил важность выстраивания партнерской прозрачной работы рынка. По его словам, с начала пандемии короновируса число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тыс.

Он предположил, что число предпринимателей на площадках, а также количество ПВЗ продолжит увеличиваться.

В середине марта между владельцами ПВЗ Wildberries и маркетплейсом возникли разногласия на фоне штрафов, с которыми не согласились владельцы пунктов выдачи заказов. Прокуратура Московской области организовала проверку.

Сообщалось, что были заблокированы несколько пунктов из-за нарушений договора-оферты, но позже, 17 марта стало известно, что они разблокированы. Тогда же Wildberries и «Опора России» создали согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами ПВЗ. В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией. В Корпорации МСП рассказали о том, что Wildberries начала возвращать деньги владельцам ПВЗ, ранее удерживаемые за якобы подмену товаров.

27 марта команда Wildberries и «Опора России» провели первую рабочую встречу с владельцами партнерских ПВЗ. Представители маркетплейса заявила о готовности поддержать предложения действующих партнеров: компания приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи.