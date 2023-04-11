Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова ответила на заявление Госдепа США по нападениям на УПЦ
Наука и техника
Российские специалисты научили смартфон читать по губам
Происшествия
В Еврейской автономной области волк напал на двух человек
Общество
Эксперт исключила глобальное влияние на погоду извержения вулкана на Камчатке
Экономика
Аналитики оценили развитие BNPL-рынка в России
Мир
Сеул выразил сожаление из-за отсутствия ответа КНДР по линии связи
Мир
СМИ узнали о написании чат-ботом мирного плана по Украине от лица Шольца
Мир
В Польше на складах НАТО будут храниться тысячи единиц военной техники
Экономика
Корпорация МСП и маркетплейсы подписали меморандум и обсудят проблемы со штрафами
Мир
Эксперт оценил значение предстоящего визита в Европу для Байдена
Экономика
Стоимость биткоина превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года
Общество
ФСБ РФ возбудила дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
Происшествия
Гражданина РФ задержали на Сахалине по подозрению в госизмене

Корпорация МСП и маркетплейсы подписали меморандум и обсудят проблемы со штрафами

Корпорации МСП: маркетплейсы рассмотрят острые вопросы, связанные в том числе со штрафами
0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация МСП и российские маркетплейсы (Ozon, «Сбермегамаркет», Wildberries, «Яндекс Маркет») подписали меморандум и договорились выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры для поддержки и развития малого бизнеса в этой сфере. Они рассмотрят наиболее острые вопросы, среди которых оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с торговыми онлайн-платформами, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП 11 апреля.

«Вместе с торговыми площадками мы договорились, что на Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел, где мы будем принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения», — рассказал «Известиям» генеральный директор Александр Исаевич, уточнив, что совместно с интернет-площадками будут приниматься меры реагирования на сообщения, а также будет проводиться консультация.

Исаевич отметил важность выстраивания партнерской прозрачной работы рынка. По его словам, с начала пандемии короновируса число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тыс.

Обещанного ждут: в ГД сообщили о проблемах в переговорах с Wildberries
Как развивается спор между компанией и владельцами пунктов выдачи заказов

Он предположил, что число предпринимателей на площадках, а также количество ПВЗ продолжит увеличиваться.

В середине марта между владельцами ПВЗ Wildberries и маркетплейсом возникли разногласия на фоне штрафов, с которыми не согласились владельцы пунктов выдачи заказов. Прокуратура Московской области организовала проверку.

Сообщалось, что были заблокированы несколько пунктов из-за нарушений договора-оферты, но позже, 17 марта стало известно, что они разблокированы. Тогда же Wildberries и «Опора России» создали согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами ПВЗ. В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией. В Корпорации МСП рассказали о том, что Wildberries начала возвращать деньги владельцам ПВЗ, ранее удерживаемые за якобы подмену товаров.

27 марта команда Wildberries и «Опора России» провели первую рабочую встречу с владельцами партнерских ПВЗ. Представители маркетплейса заявила о готовности поддержать предложения действующих партнеров: компания приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023