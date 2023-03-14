Прокуратура проверит данные о нарушении трудовых прав работников Wildberries

По поручению Генпрокуратуры России прокуратурой Московской области организована проверка сведений о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Об этом 14 марта сообщили в надзорном органе.

Проверочные мероприятия организованы по размещенным в СМИ сведениям. Речь идет, в том числе, о незаконных удержаниях средств из положенной работником зарплаты.

«В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций», — добавили в прокуратуре Московской области.

Исполнение поручение контролирует Генпрокуратура РФ.

Ранее во вторник пресс-служба Wildberries заявила, что информация о в начале забастовок в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) не соответствует действительности.

В этот же день сообщалось, что владельцы пунктов пытались пройти в главный офис компании, а также намерены в среду не выйти на работу. Владельцы ПВЗ заявили, что недовольны тем, что штрафы за брак и утерянные товары списываются с них.

В компании добавили, что меры безопасности усилены, после того как некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры ПВЗ стали менять товары на дешевые аналоги или товары без маркировки.

«Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен», — пояснили в Wildberries.

Ранее, 10 марта, сообщалось, что маркетплейсы обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. Этот вопрос уже обсуждают на базе Общественного совета при Роспотребнадзоре, рассказали «Известиям» в службе.