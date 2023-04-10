СМИ узнали об отправке «Аэрофлотом» своего самолета для ремонта в Иран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» 5 апреля впервые отправила один из своих самолетов для ремонта в Иран. Об этом 10 апреля сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к перевозчику.

«Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран», — указало издание.

Отмечается, что там воздушное судно должны обслужить техничеcкие специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. Самолет нуждается в ремонте стоек шасси.

Представитель «Аэрофлота» также добавил, что компетенции по техобслуживанию, которыми обладают местные авиакомпании, позволят российскому перевозчику дополнить свои возможности.

Известно, что возможность техобслуживания в Иране «Аэрофлот» обсуждал несколько месяцев. До этого для таких целей использовались мощности других компаний, в частности гонконгской HAECO.

13 февраля советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко рассказал «Известиям», что российские перевозчики попросили авиавласти разрешать в исключительных случаях увеличивать интервалы обслуживания западных самолетов. По его словам, это нужно для безопасного продолжения эксплуатации Boeing и Airbus, сроки ремонтов компонентов по которым выросли в разы.

В тот же день директор по ремонту силовых установок S7 Technics Алексей Старков заявил, что сроки капитальных ремонтов основной массы двигателей, установленных на самолетах западного производства, придутся на 2025–2028 годы.

Западные санкции, введенные весной 2022 года, блокируют оказание российским авиакомпаниям любых сервисных услуг производителями иностранных самолетов и компонентов. Так, сохраняются проблемы доступа к ремонтной документации, технологиям и оборудованию для ремонта компонентов, а также исполнения директив летной годности.