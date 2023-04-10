Реклама
Прямой эфир
Мир
Херш заявил о планах США шантажировать РФ подрывом «Северных потоков»
Мир
Женщинам без хиджаба запретят заходить в метро Тегерана
Мир
Спикер ВС ВСУ заявил о намерении Киева получить истребители F-16
Армия
Минобороны заявило о возвращении из украинского плена 106 российских военных
Армия
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением
Мир
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Мир
Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком
Мир
В украинском Переяславе раскольники вместе с властями пытались захватить два храма
Мир
В Польше заявили о сделке Зеленского с Варшавой ради противостояния РФ
Общество
Путин назвал создание рабочих мест основным способом улучшения демографии
Мир
Шведы и финны просили парламент Венгрии заблокировать присоединение стран к НАТО
Армия
Пушилин сообщил о серьезном продвижении войск РФ в районе Авдеевки
Мир
Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты второй раз
Сюжет:

СМИ узнали об отправке «Аэрофлотом» своего самолета для ремонта в Иран

РБК: российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые отправила самолет для ремонта в Иран
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиакомпания «Аэрофлот» 5 апреля впервые отправила один из своих самолетов для ремонта в Иран. Об этом 10 апреля сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к перевозчику.

«Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран», — указало издание.

Отмечается, что там воздушное судно должны обслужить техничеcкие специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. Самолет нуждается в ремонте стоек шасси.

Представитель «Аэрофлота» также добавил, что компетенции по техобслуживанию, которыми обладают местные авиакомпании, позволят российскому перевозчику дополнить свои возможности.

Известно, что возможность техобслуживания в Иране «Аэрофлот» обсуждал несколько месяцев. До этого для таких целей использовались мощности других компаний, в частности гонконгской HAECO.

Воздушный фронт: «Аэрофлот» к 2030 году может списать половину авиапарка
Перевозчик надеется получить взамен почти 340 новых российских самолетов

13 февраля советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко рассказал «Известиям», что российские перевозчики попросили авиавласти разрешать в исключительных случаях увеличивать интервалы обслуживания западных самолетов. По его словам, это нужно для безопасного продолжения эксплуатации Boeing и Airbus, сроки ремонтов компонентов по которым выросли в разы.

В тот же день директор по ремонту силовых установок S7 Technics Алексей Старков заявил, что сроки капитальных ремонтов основной массы двигателей, установленных на самолетах западного производства, придутся на 2025–2028 годы.

Западные санкции, введенные весной 2022 года, блокируют оказание российским авиакомпаниям любых сервисных услуг производителями иностранных самолетов и компонентов. Так, сохраняются проблемы доступа к ремонтной документации, технологиям и оборудованию для ремонта компонентов, а также исполнения директив летной годности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023