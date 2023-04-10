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В Чехии отремонтируют 30 снятых с вооружения танков Т-72

Чешская фирма VOP CZ отремонтирует 30 снятых с вооружения модифицированных танков Т-72
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Фото: commons.wikimedia.org
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В Чехии начнут возвращать 30 танков Т-72 версии M4CZ, ранее снятых с вооружения. Первый ремонт четырех боевых машин начнется на оружейном заводе VOP CZ в городе Нови-Йичин, сообщил телеканал ČT24 в воскресенье, 9 апреля.

«Полностью танки будут укомплектованы где-то в октябре-ноябре, когда мы получим компоненты для системы управления огнем», — рассказал исполнительный директор VOP CZ Камил Кучера телеканалу.

Отмечается, что использование танков Т-72 в последние годы осложнялось отсутствием радиоэлектронной аппаратуры. Из-за этого из 30 боевых машин действующих осталось несколько.

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И почему в этот раз обошлось без обсуждения истребителей

7 марта лидер страны в ходе беседы с французским изданием Le Monde заявил, что Прага может в конечном итоге отправить часть из 14 танков Leopard 2A4 на Украину, которые она получит из Германии, даже если это будет представлять определенный риск для обороноспособности Чехии. Он отметил, что Чехия «уже достигла своего предела в плане поддержки Украины тяжелой военной техникой».

1 марта президент Чехии Петр Павел призвал к поставкам истребителей Украине в перспективе от полугода. Также, по мнению лидера страны, необходимо ускорить поставки Киеву средств ПВО.

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 29 января заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что поставка танков Киеву — крайне деструктивный шаг. В том же месяце пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

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