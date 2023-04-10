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В ГД допустили запутывание следов со стороны Украины после утечки данных США

Депутат Хамзаев: Украина может запутывать следы после утечки данных Пентагона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украина может запутывать следы, заявляя о том, что внесла изменения в свои военные планы из-за утечки документов Пентагона. Об этом 10 апреля заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к администрации украинского президента Владимира Зеленского, сообщил, что распространенные материалы проливают свет на ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов в момент подготовки боевиков к контрнаступлению. Из-за этого, как уточняет телеканал, Вооруженные силы Украины внесли изменения в свои военные планы.

«Нельзя упускать формат многоходовок. Это классическая схема по запутыванию или заметанию следов. Здесь надо понимать, что в данном случае нужно рассматривать изначально многовекторное боестолкновение», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По словам Хамзаева, нужно принимать во внимание не ту информацию, которую пишут журналисты, а данные со спутников.

«Это сегодня является основным оком и с одной, и с другой стороны, чтобы понимать, какая эскалация происходит и стягивание войск. Это первое. И второе — элемент разведки никто не отменял. Это классическая схема, классические приемы, которые должны быть максимально качественно задействованы», — заключил он.

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7 апреля газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter.

Позже минюст США начал расследование по этому делу. Часть важных документов была подготовлена зимой для американского генералитета.

9 апреля политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» заявил, что публикацию засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины следует рассматривать как дезинформацию, цель которой — спровоцировать Вооруженные силы России на «неадекватные шаги».

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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