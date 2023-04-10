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Комитет Госдумы рекомендовал поправку о пожизненном наказании за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Конституционный комитет Госдумы рекомендовал к принятию поправку, которая предполагает пожизненное лишение свободы за государственную измену. Заседание комитета прошло в понедельник, 10 апреля.

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что следующий этап — это рассмотрение поправки на заседании Госдумы, запланированном на четверг, 13 апреля.

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Поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают ужесточение наказания за государственную измену и терроризм были внесены на рассмотрение Госдумы 7 апреля. Как сообщил председатель комитета палаты по безопасности Василий Пискарев, увеличение порогов наказания предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, а право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет, при условии примерного поведения.

Помимо этого, по статье «Акт международного терроризма» предлагается наказывать тюремным сроком от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. На сегодняшний день минимальное наказание — 10 лет лишения свободы. Уголовный срок за теракт депутат предложил увеличить до 20 лет лишения свободы, сейчас предусмотрено 15 лет.

Летом 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

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