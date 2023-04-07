В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену

На рассмотрение Госдумы РФ внесены поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают ужесточение наказания за государственную измену и терроризм. Об этом сообщил председатель комитета палаты по безопасности Василий Пискарев 7 апреля.

«Мы предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, увеличение порогов наказания предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, а право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет, при условии примерного поведения.

Кроме того, по статье «Акт международного терроризма» предлагается наказывать тюремным сроком от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. На сегодняшний день минимальное наказание — 10 лет лишения свободы. Уголовный срок за теракт депутат предложил увеличить до 20 лет лишения свободы, сейчас предусмотрено 15 лет.

Поправки в УК РФ подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту, что позволит рассмотреть их оперативно, подчеркнул Пискарев.

Летом 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.