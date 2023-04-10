Названы самые сложные слова «Тотального диктанта»

Для россиян, которые приняли участие в ежегодной акции «Тотальный диктант», одним из самых сложных слов стало «сызмальства». Филологи, проверявшие сданные тексты на родине акции — в Новосибирске, нашли в нем девять различных ошибок. Кроме того, участники диктанта часто делали ошибки в таких словах, как «барсук», «рябчик», «муравей».

В Новосибирске тексты на проверку сдали почти 4,5 тыс. человек.

«Пальма первенства (среди наиболее частых ошибок. — Ред.) в этом году за двумя словами. Это слово «кардинально», которое люди упорно пишут как «координально» <…>. Второе «любимое» слово — это слово «сызмальства». Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили», — поделилась с журналистами руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

Кроме того, руководитель новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман заметила, что многие сделали ошибки в «извне», а также «понапрасну» и «паровоз».

«Были ошибки в слове «философский». Очень многие в довольно грамотных в целом работах писали его через «в» — «филосовский», — подчеркнула эксперт.

«Тотальный диктант» был проведен 8 апреля в более чем 700 городах 43 стран. Так, жители Южной Кореи, Японии, КНР, Австралии и Новой Зеландии для участия в мероприятии подключались к онлайн-трансляции Дальневосточного федерального университета.

В 2023 году текст диктовали тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, диктор Центрального телевидения Анна Шатилова, а также актриса Эмилия Спивак. Акция «Тотальный диктант» была проведена в 20-й раз.