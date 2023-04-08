Акция «Тотальный диктант» стартовала в 43 странах

«Тотальный диктант» 8 апреля стартовал по всему миру. В этом году акция объединит участников более чем из 700 городов 43 стран.

Написать диктант можно на 1780 площадках, среди которых не только обычные залы, но и, например, Останкинская телебашня в Москве, высокогорные села Цуриб и Рутул в Дагестане. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области к диктанту присоединились почти все крупные музеи и вузы. В Крыму площадкой в пятый раз станет международный детский центр «Артек».

Жители Южной Кореи, Японии, Китая, Австралии и Новой Зеландии для участия в мероприятии смогут подключиться к онлайн-трансляции Дальневосточного федерального университета.

Как сообщалось ранее, диктовать текст в этом году будут известный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, диктор Центрального телевидения Анна Шатилова и актриса Эмилия Спивак.

Акция «Тотальный диктант» проводится уже в 20-й раз. Она традиционно объединяет носителей русского языка, живущих в разных странах мира.