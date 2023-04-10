В американском Кембридже в пасхальный день вспыхнула лютеранская церковь Faith
Лютеранская церковь Faith в американском городе Кембридж загорелась вечером пасхального воскресенья, 9 апреля. Огонь охватил второй этаж и колокольню здания, обволакивая его густым серым дымом.
Пожарная служба Кембриджа около 17:30 вечера написала в Twitter, что в здании церкви произошло возгорание. По данным властей, аварийные бригады боролись с пожаром, который достиг пятого уровня сложности.
Известно, что церковь праздновала пасхальную службу в 10 часов утра и к 17 часам в здании никого не было, пишет Рatch.com, Несколько близлежащих улиц были перекрыты даже в 19:30, писали очевидцы в микроблогах.
Вечером в районе пожара собралась большая толпа прихожан. Огнеборцы Кембриджа сообщили фотографу Boston 25 News об опасениях, что полыхающая колокольня может рухнуть.
Днем ранее, 8 апреля, в крупнейшем порту Франции в Гавре загорелось семь лодок. Пожар вспыхнул в двигателе одной из лодок, когда владелец включил зажигание. На борту находились пять человек.