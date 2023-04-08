В крупнейшем порту Франции загорелось семь лодок

В крупнейшем порту Франции в Гавре загорелось семь лодок. Об этом сообщает TF1 INFO 8 апреля.

Как говорится в публикации, пожар вспыхнул в двигателе одной из лодок, когда владелец включил зажигание. На борту находились пять человек, которые покинули судно. Однако пламя перекинулось на соседние катера.

Осмотр врачей прошли 17 человек из-за того, что надышались дымом. На месте инцидента работают экстренные службы.

В октябре прошлого года на австралийском острове Гамильтон сгорела суперъяхта. Спасателям потребовалось два часа, чтобы локализовать пламя.

В августе в турецком городе Аланье произошел пожар сразу на четырех экскурсионных кораблях. Суда были пришвартованы на пляже в районе Тюрклер, изначально загорелся один прогулочный катер, однако за короткое время огонь перекинулся на три соседние лодки.