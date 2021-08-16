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В турецкой Аланье сгорели сразу четыре прогулочных яхты

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На турецком городе Аланья вечером в воскресенье, 15 августа, произошел пожар сразу на четырех экскурсионных кораблях. Об этом сообщила газета Posta.

Суда были пришвартованы на пляже в районе Тюрклер, изначально загорелся один прогулочный катер, однако за короткое время огонь перекинулся на три соседние лодки. По данным газеты, члены экипажа, находившиеся на борту, пытались тушить пламя, но вскоре, чтобы спасти свои жизни вынуждены были спрыгнуть в море и вплавь добираться до берега.

По информации издания Sabah, 2 деревянные яхты выгорели дотла, две других, облицованные железом, удалось потушить. Один из пожарных пострадал от угарного газа и был госпитализирован.

По словам главы администрации района Аланья Фатиха Уркмезера, погибших нет. Начато расследование происшествия.

В апреле в результате взрыва на лодке в австралийском городе Бруклин ранения получили восемь человек. Инцидент произошел у пристани для яхт на реке Хоксбери у Дангар-роуд. Лодка загорелась во время заправки.

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