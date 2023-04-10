В Вашингтоне допустили поддельность распространившихся в Сети документов

Распространившиеся в Сети документы о ситуации на Украине, которые, предположительно, относятся к Пентагону, могут быть поддельными. Об в воскресенье, 9 апреля, рассказали два американских чиновника Reuters.

«Данные, возможно, были подделаны, чтобы ввести следователей в заблуждение относительно их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США», — сообщили информаторы.

В публикации дополнительно отмечается, что в одном из документов, датированном 23 февраля и помеченном грифом «Секретно», подробно описывается, как украинские системы ПВО С-300 будут израсходованы ко 2 мая при нынешних темпах использования.

8 апреля минюст США начал расследование утечки засекреченных документов Пентагона, которые касаются боевых возможностей Украины, ее поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Ранее в тот день газета The New York Times сообщила о новой утечке секретных документов Пентагона, в которых были данные национальной разведки США по Украине. Отмечалось, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Слитые данные включали в себя фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

6 апреля сообщалось, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.