Посол России в ФРГ заявил о давлении на действующие в России германские компании
Германские предприниматели, сделавшие выбор в пользу продолжения взаимовыгодного сотрудничества с российскими партнерами, безусловно, подвергаются сильнейшему давлению. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
«При этом очевидно и то, что германский бизнес за прошедшие десятилетия пустил на российском рынке очень глубокие корни, чувствовал себя весьма комфортно и не хочет его покидать», — добавил он.
По словам дипломата, освободившиеся ниши, как показывает практика, «готовы оперативно занять российские предприятия, а также бизнесмены из третьих стран».
«Что уже и происходит», — заметил Нечаев.
Согласно результатам исследования швейцарского Университета Санкт-Галлена, большая часть европейских и американских компаний сохранили присутствие на российском рынке. РФ в 2022 году покинули менее 9% западных фирм. При этом больше всего оставшихся компаний — как минимум 19,5% — немецкие.
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