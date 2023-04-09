Военный аналитик назвал условие для удержания Украиной территорий

Массовое применение бронетехники позволит националистам Украины удержать территории. Без «бронетанкового кулака», который военно-промышленный комплекс США не в состоянии сформировать для киевского режима, речи о жизнеспособности военных амбиций Киева быть не может, уверен военный эксперт Крис Осборн.

«Похоже, Украине потребуется гораздо большая концентрация тяжелой бронетехники в виде танков Abrams, боевых машин Bradley и других бронированных платформ, чтобы добиться успеха в отвоевании и удержании территории», — пишет он для портала 19FortyFive в пятницу, 7 апреля.

Автор отмечает преимущество в численности российских войск, истребителей и бронетехники, с которыми украинской стороне предстоит сражаться американскими образцами. Более того, запланированная поставка танков Abrams в США займет несколько лет, а боевых машин Bradley может не хватить.

«Пентагон увеличивает количество тактических грузовиков, материально-технической поддержки и оборудования для поддержания украинских военных сил, однако для реального захвата новых районов потребуется гораздо больше тяжелой бронетехники. Недавняя инициатива Пентагона по созданию специального механизма заключения контрактов для промышленности США на производство и поставку систем вооружения специально для Украины предполагает, что Пентагон действительно планирует долгосрочные отношения с Украиной, которые могут потребовать и другое военное оборудование», — написал Осборн.

Еще одна порция сомнений в вопросе военной поддержки Киева пришла 8 апреля из Брюсселя, где военные круги ставят под сомнение реализацию плана, по которому Евросоюз должен передать Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм до конца года.

Согласно плану, в течение одного года 17 стран объединения, а также Норвегия должны передать Украине 1 млн боеприпасов из своих запасов, получив компенсацию из фондов Евросоюза. Для этого выделяется €1 млрд, еще столько же ЕС планирует направить на совместные закупки.

В тот же день газета The Washington Post написала, что украинские националисты испытывают острый дефицит боеприпасов и вынуждены ограничивать их применение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. В конце марта президент России Владимир Путин отметил, что России известно о планах Запада поставить вооружение Киеву в большом количестве, и обратил внимание на то, что накачка вооружениями ВСУ преследует цель продлить конфликт.