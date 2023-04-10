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Если звезды затевают: Крид и Тимати открыли ресторан, Леди Гага закончила съемки

Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Тимати, Егор Крид и Антон Пинский открыли ресторан на Новом Арбате в Москве. 45-летие Балета Бориса Эйфмана отметили в Государственном Кремлёвском Дворце. Зритель потребовал остановить спектакль во время премьеры в театре Маяковского. Сердце французского красавца Венсана Касселя, похоже, снова свободно. Леди Гага рассказала о завершении съемок сиквела «Джокера». «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

Гуччи по-русски

Егор Крид присоединился к тандему Тимати и Антона Пинского, на счету которых не один общий бизнес-проект. 9 апреля трио открыло заведение на Новом Арбате в Москве — ресторан Gucci Cafe. Название известного бренда на вывеске на входе в заведение написано задом наперед.

— Итальянская еда, вкусная, горячая, паста дымящаяся — самая вкусная в городе! — поделился концепцией заведения с «Известиями» Тимати.

Кафе Гуччи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам авторов проекта, в меню есть «Крид-паста», но она пока не доработана, а еще десерт холостяка (отсылка к шоу, в котором оба артиста принимали участие).

— Тимур с Егором просто сказали, как они видят итальянскую еду, а я попробовал воплотить это в жизнь, и так, чтобы было вкусно, — рассказал ресторатор Антон Пинский.

В честь открытия заведения перед входом постелили красную ковровую дорожку. У входа столпились десятки поклонников артистов, которые визгом встречали Тимати и Егора Крида каждый раз, когда те выходили на улицу. Не менее бурно реагировали и на других звезд, которые смогли первыми оценить меню. Среди гостей были Джиган, МОТ с женой Марией Мельниковой, Клава Кока, Григорий Лепс, Дмитрий Масленников, Алексей Столяров и многие другие.

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ВИП-балетоманы

45-летие Балета Бориса Эйфмана ожидаемо собрало переаншлаг в Государственном Кремлёвском Дворце. Билеты стоимостью от 1 тыс. рублей на балкон и 14 тыс. в партере поступили в продажу в январе и были раскуплены в считанные дни. Публика Эйфмана любит и ждёт гастролей в Москве с нетерпением. У Эйфмана своя преданная армия фанатов. В Кремль шли и ученики первых классов хореографических училищ, и ценители с опытом, помнившие самое начало театра Бориса Эйфмана.

Очередь из зрителей на вход в ГКД растянулась до метро. Оттуда же начинали спрашивать «лишний билет на балет». И чем ближе к входу, тем крепче становились парни-балетоманы. «Куплю билет на Эйфмана», — кричали перекупщики.

Балет

Фото: Екатерина Лола

В фойе ГКД пахло дорогими духами, дамы выгуливали бриллианты и мужчин. В вип-партере что ни гость — звезда. На юбилей пришли: специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр культуры Ольга Любимова, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, режиссёр Никита Михалков, художник Юрий Купер, глава Сбербанка Герман Греф, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, Олимпийская чемпионка Мария Киселёва, тренер по фигурному катанию Елена Чайковская. Появилась в зале и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Два часа чистого удовольствия, восхищения, грации. Лучшие номера из балетов Бориса Эйфмана за 45 лет. В финале представления от Валентины Ивановны на сцену вынесли корзину с белыми цветами. Следом появилась корзина с красными цветами от Кремлёвского Дворца и охапки роз от благодарных поклонников.

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Скандал на премьере Костолевского

XXIII Открытый фестиваль искусств «Черешневый Лес» стартовал на сцене Театра Маяковского. В минувшие выходные там представили премьеру спектакля «Любовь по Маркесу» в постановке худрука театра, режиссера Егора Перегудова. На открытие пришли: народные артистки Марина Зудина, Светлана Немоляева с внучкой Полиной Лазаревой, гендиректор «Золотой Маски» Мария Ревякина, продюсер Давид Смелянский, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, директор РАМТа Софья Апфельбаум и его худрук Алексей Бородин.

Черешневый лес

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Главные роли исполнили народные артисты России Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева. Кумир всех женщин играет 90-летнего старика Габито. Выдает Игоря Матвеевича только голос. Пластический грим изменил артиста до неузнаваемости, впрочем, как и Ольгу Прокофьеву (Роса). Герой Костолевского окружен женщинами, и даже живой оркестр на сцене состоит из них. Мини-бикини, соблазнительные тела прелестниц, все сценическое пространство плотно закрыто жалюзными ставнями — отсыл к жаркой Колумбии. Стопки книг, кресло, железная кровать и телефонный аппарат. Возрастной ценз постановки 18+. И это понятно, ведь престарелый писатель как на работу ездит в дом свиданий, где жаждет встречи с юной прелестницей Дельгадиной (Дарья Хорошилова).

Премьера была омрачена странным поступком одного зрителя в зале. Мужчина, пришедший в театр с молоденькой подружкой, вдруг не выдержал и начал выкрикивать из зала призывы завершить спектакль. Видимо, коньяка в буфете было очень много. А постановка откликнулась в нем чем-то личным. Зрители были возмущены, но уже через минуту скандалист покинул театр.

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Венсан Кассель расстался с молодой женой?

Одна из самых известных в мире пар — Венсан Кассель и Тина Кунаки — похоже, распалась. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на источники. Мол, звездные супруги намерены развестись после пяти лет брака.

– Они расстались несколько недель назад. Тина убита горем, – приводит слова источника издание.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/FrÃ©DÃ©Ric Garcia

Из профиля Касселя в соцсети исчезли совместные фото с супругой. Кроме того, как пишут СМИ, его не было на ее недавнем дне рождения. К слову, у французского актера и модели 30-летняя разница в возрасте: ему 56 лет, ей — 26. Венсан Кассель познакомился с Тиной Кунаки на Ибице. Через несколько лет — в 2018 году — они поженились, а еще через год в семье родилась дочь Амазони. Это третий ребенок Касселя. Еще двое дочерей, Дева и Леони, у него родились в браке с актрисой Моникой Беллуччи.

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Стоп. Снято!

Леди Гага

Фото: Соцсети

Съемки фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях завершились. Об этом режиссер картины Тодд Филлипс сообщил в соцсетях. Он поблагодарил актеров и всю команду. Сообщение в своем блоге сделала и певица Леди Гага, которая присоединилась к касту в сиквеле «Джокера» в роли Харли Квинн. Она подписала фото: «That’s a wrap». Это английская идиома, которую в киноиндустрии употребляют, когда съемочный процесс окончен. Впрочем, увидеть картину можно будет еще не скоро. Премьера фильма запланирована на 4 октября 2024 года.

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