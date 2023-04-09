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Польша передаст 200 бронетранспортеров Rosomak Украине
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Польша передаст 200 бронетранспортеров Rosomak Украине

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Фото: Global Look Press/Beata Zawrzel
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Варшава передаст 200 бронетранспортеров Rosomak Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 апреля, в своем Telegram-канале.

«Сейчас 100 [единиц получит Украина] и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи», — подчеркнул Зеленский.

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5 апреля Зеленский во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ. По его словам, не будет «границ политических, экономических и исторических».

На следующий день бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью», поскольку украинская экономика полностью разрушена, в стране также наблюдаются серьезные демографические, социальные и криминальные проблемы.

Ранее, еще в декабре 2022 года, президент России Владимир Путин заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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